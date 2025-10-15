Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno
El minuto a minuto de las decisiones del Presidente, las reacciones de la oposición y las declaraciones de los funcionarios
El análisis de Elisa Carrió sobre el acuerdo entre el gobierno argentino y Donald Trump: “Otro negocio”
En el marco de la visita de Javier Milei a Estados Unidos y el respaldo de Donald Trump al gobierno argentino, la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, analizó el acuerdo que anunció Scott Bessent y lo definió como “otro negocio” de la gestión republicana. Además sostuvo que el país norteamericano busca que exista un “mundo de poderosos” junto con otros mandatarios internacionales, entre ellos, Vladimir Putin.
El curioso spot de La Libertad Avanza protagonizado por Santilli y Reichardt: “Para votar al colorado, marcá al pelado”
La Libertad Avanza (LLA) lanzó un llamativo spot de cara a las elecciones del próximo 26 de octubre. El slogan del video es “para votar al colorado, marcá al pelado”, en referencia a Diego Santilli, quien finalmente será el primer candidato a diputado nacional para la provincia de Buenos Aires tras la baja de José Luis Espert.
Más notas de Javier Milei
Seguí leyendo
Tras la reunión bilateral. Caputo buscó calmar a los mercados y Werthein anticipó que mañana puede haber un anuncio
"Para votar al colorado, marcá al pelado". El increíble spot de La Libertad Avanza protagonizado por Santilli y Reichardt
Secretos de la cumbre. Los 55 minutos imprevistos de Trump, la afirmación que encendió todas las alertas y el operativo “control de daños”
- 1
Fue la principal productora de alimentos de la Argentina, quebró en la dictadura y sigue atrapada en los pasillos judiciales
- 2
A qué hora es la reunión entre Javier Milei y Donald Trump en la Casa Blanca hoy
- 3
Javier Milei y el ancla norteamericana
- 4
Las frases más destacadas de Trump sobre el país durante la reunión con Milei: de la dolarización al “candidato de extrema izquierda”