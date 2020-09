"Sarasear": la explicación de Martín Guzmán sobre su frase en Diputados

"Sarasear": la explicación de Martín Guzmán por su frase en Diputados Fuente: LA NACION - Crédito: Fabián Marelli

El ministro de Economía, Martín Guzmán, fue noticia incluso antes de que debutara en la Cámara de Diputados exponiendo los lineamientos generales del proyecto de Presupuesto 2021. Esto se debió a que por un micrófono abierto en la previa de la reunión de la comisión de Presupuesto se lo escuchó decir: "Yo también puedo sarasear hasta que esté".

Tras la polémica que se generó en torno a la frase del funcionario, desde su equipo explicaron a LA NACION en qué contexto fue que dijo esa expresión.

"No andaba el PowerPoint y como no lograban proyectarlo, para no retrasar la presentación dijo que podía hablar hasta que se solucionara", dijeron a este medio desde el Ministerio, y agregaron: "Pero lo subsanaron. Aunque él hubiera expuesto igualmente sin el PPT. De ahí la frase".

Según las imágenes, cuyo audio ambiente solo tenía el canal Todo Noticias y no la señal oficial de la Cámara Baja, una asistente se acerca a Massa y a Guzmán y les realiza un comentario.

Segundos después, se escucha al tigrense decir: "o... saraseando".

Ante esta frase, Guzmán le realiza un ademán como señal de que se quedara tranquilo, y agrega: "Yo también puedo sarasear hasta que esté".

Este diálogo ocurrió a las 16.28 y tres minutos más tarde comenzó la exposición del proyecto de Presupuesto 2021, que contempla un crecimiento del 5,5% del PBI, un gasto total de más de $ 8 billones y un fuerte aumento de los recursos destinados a las obras de infraestructura.

La exposición

En su exposición, el titular del Palacio de Hacienda detallará los aspectos centrales del proyecto que contempla gastos por más de $ 8,3 billones, un déficit del 4,5%, un crecimiento del 5,5% del Producto Bruto Interno (PBI), una inflación del 29% y un dólar en torno a los $ 102,4, para fin del próximo año.

También se referirá al gasto de capital que ascenderá del 1,1% al 2,2%, en relación a lo establecido en el presupuesto prorrogado del 2019.

De acuerdo a la propuesta oficial, el presupuesto destinará $ 5,5 billones a gastos sociales para el pago de jubilaciones y asignaciones sociales, programas alimentarios, de economía social, entre otros, lo que representa el 65% de los recursos contemplados para el 2021.

En tanto, para la deuda pública se asignarán $ 660.000 millones, y más de $ 400.000 millones para la Administración Publica, y de $ 300.000 millones a gastos de Seguridad y Defensa.

También contempla una duplicación de la inversión real en infraestructura productiva y social respecto a 2019, a partir de una inversión proyectada en $ 835.000 millones o 2,2% del PBI.

Con información de la agencia Télam

