Schiaretti apuesta a ampliar el PJ federal y aislar a Cristina

Schiaretti busca sumar a Lavagna y al socialismo al armado de Urtubey, Massa y Pichetto Fuente: Archivo

Gabriela Origlia SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 18 de mayo de 2019

CÓRDOBA.- Mientras los integrantes de Alternativa Federal apuran a Juan Schiaretti para una reunión para empezar a tomar definiciones, el gobernador cordobés insiste en que su principal compromiso es gobernar la provincia para lo que fue reelegido hace una semana con más del 50% de los votos.

En ese contexto, Schiaretti reiteró la necesidad de consensos y aseguró que el peronismo federal está abierto al diálogo con otras fuerzas políticas. En los próximos días habrá un encuentro con los candidatos del espacio y, al filo del cierre de las listas, previsto para el 22 de junio, habría otro con gobernadores.

"Es muy importante que superemos la grieta. Queremos una Argentina plural y democrática. Integro un frente electoral donde voy a aportar mis ideas para que los argentinos tengan una nueva opción para elegir", señaló el mandatario cordobés a través de su cuenta de Twitter.

Desde la Casa de Gobierno cordobesa señalaron que no tienen todavía en agenda un encuentro en la Casa Rosada para abordar el compromiso sobre diez puntos que impulsa Mauricio Macri, pero reiteraron que "siempre que lo convocan, va". Tampoco tiene fecha una reunión con los referentes de Alternativa Federal.

En una entrevista con la radio Cadena 3, Schiaretti indicó hoy que "siempre hay que ser plurales, incorporando a los que tienen un objetivo en común: el progreso de las familias".

En el peronismo federal esperan un movimiento, un gesto, de Schiaretti después de su contundente triunfo del domingo, pero por ahora solo atiende llamadas telefónicas y afirma que "ya habrá" una reunión.

Ratificó que trabaja para que a la fuerza que impulsa a nivel nacional se integren otras. "Puede ser (Margarita) Stolbizer, el radicalismo no Cambiemos, el socialismo; hacer un frente electoral que sea una alternativa que supere la grieta", comentaron en su entorno, sin dar demasiadas señales.

La reunión más próxima sería con el senador nacional Miguel Ángel Pichetto, Juan Manuel Urtubey, Sergio Massa. Son los tres laderos con los que dio el puntapié para conformar Alternativa Federal. Se sumarían esta vez a esa mesa el santafesino Miguel Lifschitz y Stolbizer. Con ambos, buscarán consensuar su inclusión en el espacio. Difícil misión, aunque no imposible. Roberto Lavagna, quien también espera un encuentro a solas con el cordobés, estará pendiente de este encuentro. Schiaretti intentará así imitar la construcción de alianzas que lo llevó a la reelección en su distrito, el domingo pasado.

Para el encuentro con los fundadores de Alternativa Federal y los referentes del socialismo todavía no hay fecha ni lugar definidos, pero afirmaron fuentes del sector que sería la semana próxima.

En este contexto de indefinición es imposible debatir por ahora candidaturas y la posible integración de las listas a candidatos a legisladores nacionales. De esa puja participarían los gobernadores, aseguraron fuentes de diferentes sectores que participan del armado.

"La grieta es que se junten dos familiares a comer y se pelean. A los argentinos nos costó mucho superar la pelea de radicales y peronistas; los dirigentes debemos tener la capacidad de no demonizar a los adversarios políticos y creo que esa fue una gran virtud de Raúl Alfonsín", describió Schiaretti.

Más allá de que en la semana sostuvo que si la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner lo llama él la atendería, el cordobés ratificó que el espacio que impulsa se diferencia del kirchnerismo y del macrismo. Lo dejó también en claro en el discurso después del amplio triunfo en las urnas.

Relación institucional

Respecto de la relación con el gobierno nacional, manifestó: "Tenemos una relación institucional correcta, por un lado, y por el otro, de confianza personal para decirle lo que pienso. No soy amigo personal de Macri, pero si me convoca y me consulta le doy mi opinión".

Desde el círculo del gobernador afirmaron a LA NACION que los temas de gestión y las campañas electorales ya iniciadas en algunas provincias son prioridades para los mandatarios y que Schiaretti tiene la "voluntad" de respetar esos tiempos más allá de querer encontrarse con sus pares. Por eso es probable que ese cónclave pase para mediados de junio, al filo del cierre de las listas.

En los últimos días, el cordobés se esforzó en subrayar que no es el "dueño" ni "el macho alfa" de Alternativa Federal. "Soy el gobernador de Córdoba y voy a aportar mis ideas", aseveró.