Schiaretti: "Hablar de un acuerdo con el kirchnerismo es una tontería"

El gobernador de Córdoba se refirió a la decisión de Unidad Ciudadana de no presentar candidato propio en la elección provincial del 12 de mayo

CÓRDOBA.- El gobernador Juan Schiaretti salió al cruce de las versiones de que el kirchnerismo bajó su candidato en Córdoba como parte de un "acuerdo" para que el peronismo salga fortalecido. "Son tonterías que dice algún candidato", dijo en referencia a los dichos de uno de sus competidores el 12 de mayo, Mario Negri .

Schiaretti habló en un acto de inauguración de una obra vial donde compartió espacio con otro de sus rivales, el radical Ramón Mestre. Para el Gobernador, el voto kirchnerista "se dispersa entre las distintas fuerzas políticas". Y añadió: "No me gusta analizar lo que hace otra fuerza política que no tiene nada que ver con nosotros, como el kirchnerismo".

Aunque Schiaretti negó que el de ayer se tratara de un acto de campaña; afirmó que esa etapa comenzará después del VIII Congreso Internacional de la Lengua Española (CILE). En ese marco les reclamó a los militantes del gremio de la construcción (Uocra) que dejaran de vivarlo por "respeto a Mestre".

El análisis de Schiaretti respecto de a dónde irán los votos kirchneristas, coincide con el del legislador nacional K, Martín Fresneda, quien interpretó también que habrá "dispersión" de los militantes del sector y dijo que el no participar del comicio provincial es "una decisión nacional". Sobre un posible acuerdo, sostuvo: "No lo niego, ni lo afirmo. No formo parte de esas discusiones".

Por el lado de los principales candidatos de la oposición, Mestre afirmó que si pierde en mayo no se postulará como legislador. Negri, por su lado, desafió a Schiaretti a debatir. "Que elija el día y la hora", planteó e insistió con que hay un "noviazgo oculto" entre el peronismo cordobés y el kirchnerismo.

Mañana, por la inauguración del CILE, llegará el presidente Mauricio Macri , quien compartirá el acto con los reyes de España, Schiaretti y Mestre. Es su primera visita después de la fractura de Cambiemos en Córdoba, pero por sus características será primordialmente protocolar.