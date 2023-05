Schiaretti pidió sumar a Juntos por el Cambio para una gran PASO opositora

escuchar

Juan Schiaretti pidió este jueves una gran Paso opositora en la que solicitó que confluyan Juntos por el Cambio y sectores del peronismo no kirchnerista. Lo planteó durante una visita a la Unión Industrial Argentina, donde mantuvo una reunión con la cúpula de la entidad, encabezada por su titular, Daniel Funes de Rioja.

“Hay que hacer un frente de frentes para ir a las elecciones y luego un gobierno de coalición para que permita a nuestra patria encaminarse como corresponde”, afirmó el gobernador de Córdoba, quien se lanzó a la carrera presidencial la semana pasada.

La iniciativa de Schiaretti de una gran Paso opositora se relaciona al pedido de José Luis Espert, quien está en negociaciones avanzadas para confluir en un nuevo espacio con Juntos por el Cambio. La incorporación del libertario genera dudas en el macrismo, aunque ya tiene el visto bueno de la UCR y la Coalición Cívica.

El cordobés, por su parte, blanqueó este jueves una intención similar. Aseguró que busca integrar en un mismo espacio a Juntos por el Cambio y del peronismo no kirchnerista. Se mostró con Diego Bossio, su jefe de campaña y extitular de la Anses durante el último gobierno de Cristina Fernández.

Schiaretti estuvo en la UIA junto a su jefe de Campaña, Diego Bossio.

“Solo puede salir de estos largos años de decadencia, y dejar atrás la maldita grieta, si las fuerzas que queremos la producción y el trabajo y un país normal, somos capaces de establecer un programa común”, expresó Schiaretti.

El candidato presidencial y Funes de Rioja dialogaron sobre la actividad industrial a nivel nacional y provincial, la agenda productiva de los próximos años y también los desafíos del país para generar un proceso de desarrollo con perspectiva federal, entre otros.

Del encuentro, participaron, además, el presidente de la Unión Industrial de Córdoba (UIC), Luis Macario; el diputado nacional Carlos Gutiérrez; y el ministro de Industria cordobés, Eduardo Accastello.

Reunión con Lavagna

Al término del encuentro con la UIA, Schiaretti se reunió con el exministro de Economía, Roberto Lavagna, quien -según un comunicado del gobernador de Córdoba- le “ratificó su apoyo” a la propuesta “alejada de los extremos de la grieta” que impulsa.

Schiaretti y Lavagna volvieron a reunirse y coincidieron en alentar un espacio anti grieta.

Hace unos meses ya habían tenido una reunión donde Schiaretti le había presentado la idea de una iniciativa electoral anti-grieta, que es en el marco en la que competirá en unas PASO con el salteño Juan Manuel Urtubey. “Debemos darle continuidad a una alternativa de producción y trabajo para los argentinos”, afirmó Lavagna, según informaron desde el comando de campaña del cordobés.

Tanto Schiaretti como Lavagna insistieron en la necesidad de una alternativa política que se diferencie de los extremos de la grieta, porque “el próximo gobierno nacional debe ser de coalición”.

Armado

Schiaretti oficializó su decisión de ser precandidato presidencial el martes 2 de mayo, desde la ciudad cordobesa San Francisco. Como publicó LA NACION, el mandatario trabaja en un mandatario alternativo al Frente de Todos y a Juntos por el Cambio con dirigentes de otros espacios como el exgobernador de Salta Juan Manuel Urtubey, n Alberto Rodríguez Saá, y Florencio Randazzo. Al lanzarse, difundió un mensaje anti-grieta.

“Quiero confirmarles a los cordobeses y a los argentinos que voy a ser candidato a presidente en la próxima PASO del mes de agosto, y lo haré por una coalición que represente al que trabaja, al interior productivo y que exprese también la superación de esta maldita grieta que tanto daño nos está haciendo en la Argentina”, dijo entonces.

Y amplió: “Lo que buscamos es una Argentina que deje atrás la decadencia y pueda comenzar a solucionar los graves problemas que padece nuestro pueblo. Esto es lo que buscamos, y yo espero que en esta fuerza que estamos creando también puedan participar aquellos que coinciden con nosotros en que la prioridad tienen que ser la producción, el trabajo, abandonar la grieta, que es lo que nos impide gobernar como corresponde, y también ser un país normal”, completó el gobernador cordobés.

Según comentó en una entrevista con LA NACION, su expectativa es lograr apoyo de los gobernadores peronistas, una vez que los mandatarios superen las elecciones en sus respectivas provincias, casi todas desdobladas con respecto a los comicios nacionales. En ese reportaje, advertía también que no se repetiría el escenario de 2019, cuando el espacio de “tercera vía” que integraba no tuvo internas y llevó como candidato único a Roberto Lavagna. “Yo impulsaba que se hiciera una PASO, como lo hago ahora. Lamentablemente, no hubo acuerdo y la experiencia se frustró. Pero, esta vez, vamos hasta el final. Vamos a hacer las PASO, a tener candidato y a estar en la segunda vuelta”, señalaba en esa nota.

Con colaboración de Gabriela Origlia

