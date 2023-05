Scioli se mostró con Tolosa Paz y defendió las PASO para que “el pueblo decida y ordene las candidaturas”

escuchar

En medio de la incertidumbre por las definiciones electorales al interior del Frente de Todos, uno de sus precandidatos a presidente, Daniel Scioli, se mostró este sábado con la ministra de Desarrollo Social Victoria Tolosa Paz. Fue en la Plaza de Mayo, en el marco de la Expo Feria de la Economía Popular y el Cooperativismo, un evento que tuvo como uno de sus principales organizadores al Movimiento Evita.

“Nosotros con Victoria tenemos una gran coincidencia en esta enorme tarea que tenemos por delante”, señaló Scioli en un móvil con Crónica TV, en el que definió a Tolosa Paz como “una gladiadora” y “una trabajadora incansable”. Es un gesto que puede ser interpretado como un mayor alineamiento con la figura del actual embajador de parte de aquellos sectores identificados en algún momento con el “albertismo”. A principio de mes, ambos habían formado parte del último viaje de Alberto Fernández a Brasil.

Durante la entrevista, Scioli volvió a insistir con la necesidad de una PASO en el oficialismo y se mostró a favor de que “se empodere al pueblo, para que decida y ordene las candidaturas”. Es algo sobre lo que Tolosa Paz también insiste en su pretensión de competir en unas primarias bonaerenses contra Axel Kicillof. “La PASO es una gran oportunidad para fortalecernos”, apuntó Scioli. Y agregó: “Yo creo que el candidato único es el pueblo, al que llamo a votar en defensa propia”.

Victoria Tolosa Paz y Daniel Scioli Prensa Victoria Tolosa Paz

En ese sentido, Tolosa Paz es enigmática a la hora de referirse a la posibilidad de ser candidata en la provincia de Buenos Aires. “Voy a acompañar al gobernador de la provincia, con PASO o sin PASO. Todavía la estrategia en la provincia de Buenos Aires no está cerrada. Me pongo al servicio de la dirección técnica del partido que se va a jugar el 13 de agosto para estar donde me necesiten. Nunca puse condiciones. No juego la individual, juego lo que el equipo necesite”, dijo hace dos semanas en declaraciones a Radio 10.

Es que la indefinición del Frente de Todos en materia de estrategia electoral habilita posibilidades de candidaturas oficialistas que no terminan de confirmarse ni de descartarse. Una de las incógnitas vigentes es si habrá internas en territorio bonaerense. Sin embargo, dentro del peronismo no faltan las voces que observan en sus movimientos solamente una manera de posicionarse en el tablero que no derivará en una postulación contra el gobernador.

LA NACION