El doble juego de Tolosa Paz: entre el desafío a Kicillof y la búsqueda de posicionamiento en medio de la incertidumbre

La indefinición del Frente de Todos en materia de estrategia electoral habilita posibilidades de candidaturas oficialistas que no terminan de confirmarse ni de descartarse. Una de las incógnitas vigentes es si habrá internas en la provincia de Buenos Aires. En ese juego, levanta el perfil la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, quien desde el albertismo sobrevuela la posibilidad de desafiar a Axel Kicillof . Pero, dentro del peronismo bonaerense, no faltan las voces que observan en sus movimientos solamente una manera de posicionarse en el tablero que no derivará en una postulación contra el gobernador.

Tolosa Paz es enigmática a la hora de referirse a la posibilidad de ser candidata en la provincia de Buenos Aires. “ Voy a acompañar al gobernador de la provincia, con PASO o sin PASO. Todavía la estrategia en la provincia de Buenos Aires no está cerrada. Me pongo al servicio de la dirección técnica del partido que se va a jugar el 13 de agosto para estar donde me necesiten. Nunca puse condiciones. No juego la individual, juego lo que el equipo necesite”, dijo el viernes en declaraciones a Radio 10.

Hace dos semanas, en Ensenada, protagonizó un plenario de su agrupación, Camino a la Victoria, en el que mostró a sus referentes en las distintas secciones electorales bonaerenses y tuvo compañía de funcionarios del gabinete que se mantienen alineados con el presidente Alberto Fernández. No comunicó una postulación, pero tuvo su foto con mensaje político junto al canciller, Santiago Cafiero; el jefe de Gabinete, Agustín Rossi, y el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández.

Cerca del gobernador descreen de la chance de que Tolosa Paz se presente a competir con él en unas PASO. “ Todo parece indicar que es más una estrategia de negociación que una real intención . Nosotros estamos dispuestos a dar lugar a una PASO”, afirmaron a LA NACION desde La Plata. Kicillof quiere ir por la reelección, pero aún no tiene asegurado por su jefa política, Cristina Kirchner, que ése será su destino y no una candidatura presidencial. “Nosotros seguimos trabajando en el proyecto de la provincia y Cristina está al tanto de todo lo que hacemos”, plantean las mismas fuentes.

Tolosa Paz anhela una reunión entre Cristina Kirchner y Alberto Fernández Fabian Marelli - LA NACION

La ministra de Desarrollo Social juega dentro del albertismo. Formó parte del último viaje del Presidente, a Brasil, en un vuelo que llevó también al embajador en ese país, Daniel Scioli, quien aparece anotado como precandidato a presidente por este sector. El exgobernador bonaerense tiene, por ahora, solo definida su propia candidatura, aseguraron fuentes al tanto de sus movimientos electorales para negar que haya una postulación definida para Tolosa Paz bajo ese paraguas.

Entre los intendentes, se impone la opinión de que el juego de Tolosa Paz en medio de la indefinición oficialista no decantará en una precandidatura a gobernadora. “ Es algo de ella para posicionarse en La Plata. Pero con Kicillof en La Plata va a ir [el actual ministro de Justicia bonaerense, Julio] Alak, que tampoco mide”, subrayó un jefe comunal del conurbano, convencido de que el peronismo no tiene posibilidades de vencer a Juntos por el Cambio en la capital bonaerense. Tolosa Paz afirmó en reiteradas oportunidades que quiere ser intendenta de La Plata. En 2019 lo intentó, pero perdió en las PASO contra Florencia Saintout, que en las generales cayó ante el actual intendente, Julio Garro.

“Tiene perfil alto, comunica bien. En términos electorales, no tiene cuerpo. De la misma manera que, para un compañero o compañera, es muy difícil ir en un distrito contra el intendente, pasa igual con el gobernador”, sostuvo otro jefe comunal peronista del Gran Buenos Aires. Una tercera fuente de esta tribu resaltó que Tolosa Paz solo protagoniza “un posicionamiento como tantos otros”.

Un posible desafío interno de la ministra a Kicillof tuvo buena recepción en una fuente camporista bonaerense . “No estaría mal una PASO Axel-Tolosa Paz”, indicó un dirigente de la agrupación ante la consulta de LA NACION. La titular de la cartera de Desarrollo Social, por su parte, considera que debe esperar definiciones conjuntas de “Alberto y Cristina”, en una mesa política compartida entre ambos.