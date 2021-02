Así cambió el discurso de Alberto Fernández Crédito: Presidencia

Luego de la explosión del escándalo del vacunatorio vip, el presidente Alberto Fernández realizó un viaje a México donde se encontró con su par, Andrés Manuel López Obrador.

En conferencia de prensa, se le consultó acerca de la onda expansiva del acontecimiento. Ante eso, aseguró: "El hecho es suficientemente grave como para que un ministro de la talla de Ginés González García dejara su cargo. Pero terminemos con la payasada. Yo les pido a los fiscales y a los jueces que hagan lo que deben". Y aseveró: "En delito, no hay ningún tipo penal en la Argentina que diga que 'será castigado el que vacuna a otro que se adelantó en la fila'".

Sin embargo, un tiempo atrás, el 25 de marzo de 2020, cuando el coronavirus se hizo realidad en el país, el Presidente se dirigió a los argentinos y exigió el fin de la viveza criolla. "A los idiotas les digo lo mismo que vengo diciendo desde hace mucho tiempo: la Argentina de los vivos que se zarpan y pasan sobre los bobos se terminó", había subrayado.

A su vez, en referencia a la importancia de un tema delicado como es la salud pública, en aquel discurso el Presidente destacó: "Acá estamos hablando de la salud de la gente, no voy a permitir que hagan lo que quieran".

Y completó: "Si lo entienden por las buenas, me encanta, pero si no, me dieron el poder para que lo entiendan por las malas. Y en la democracia entenderlo por las malas, es que terminen frente a un juez para que expliquen lo que hicieron".