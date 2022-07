Sin descartar la pelea nacional, José Luis Espert focaliza su agenda en la provincia de Buenos Aires

La posibilidad de que José Luis Espert sea candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires se fortalece a medida que se acercan los tiempos de definición. Aunque evita anticipar cual será su apuesta para 2023 y no le cierra la puerta a la posibilidad de reeditar la aventura presidencial de 2019, la agenda del diputado liberal de los próximos meses se concentra sobre el territorio bonaerense . Tras encabezar este fin de semana una jornada con dirigentes provinciales para construir mesas de trabajo y equipos técnicos, comenzará una gira por 25 municipios de Buenos Aires.

En sus últimas entrevistas, el economista reforzó la idea de que analiza postularse para la gobernación en las próximas elecciones. “Me encantaría derrotar a Cristina [Kirchner], a [Axel] Kicillof y a Máximo [Kirchner]”, afirmó en diálogo con Radio Mitre.

Según deslizan quienes lo frecuentan, la disyuntiva quedaría prácticamente zanjada ante un desdoblamiento electoral en Buenos Aires. En ese escenario, el economista avanzaría con una postulación a gobernador. Sin embargo, en el entorno de Espert se ocupan de remarcar que no descarta la posibilidad de apostar a la presidencia y destacan que en la primera mitad del año el diputado amplió sus recorridas por el interior del país: estuvo en Córdoba, Santiago del Estero, Santa Fe y Mendoza.

“Mis tres objetivos son dejar un legado de partidos liberales ordenados, meter más juventud en las listas y que crezca Avanza Libertad”, se limita a contestar Espert, que hoy estuvo en la protesta del campo en San Pedro. Pero a partir de la semana que viene comenzará una gira que se concentrará en territorio bonaerense: en lo que queda del año planea visitar 25 municipios. “Es el 40% del país, si tenés eso, ya es un paso importante”, justifica el diputado ante LA NACION, para mantener todas las opciones sobre la mesa.

Luis Rosales, José Luis Espert y su mujer, Mercedes González Twitter

El fin de semana, el diputado encabezó la “primera jornada provincial” de Avanza Libertad, en la que el partido empezó a armar equipos para gobernar y ”para que Espert intensifique su armado bonaerense”. Según difundieron, el libertario logró reunir en una quinta en San Vicente a un millar de dirigentes, concejales, jóvenes militantes y referentes de la Ucedé, el Partido Autonomista, el Partido Demócrata Progresista, el Partido Libertario, Republicanos Unidos, Cruzada Renovadora, Más Voz y la Fundación Abril.

Pese a la magnitud de la convocatoria, la mayoría de la tropa bonaerense que lo acompañó en las elecciones del año pasado no estuvo presente . Hace tiempo que se alejaron de Espert, algunos de ellos no hablan desde principio de año. Generó enojo que haya hecho bajadas en el conurbano sin invitarlos. Y no ven con buenos ojos el coqueteo, que el diputado desmiente, con Juntos por el Cambio.

José Luis Espert encabezó una jornada de Avanza Libertad para intesificar su armado en la provincia de Buenos Aires Avanza Libertad

En simultaneo, varios aceitaron sus vínculos con el otro libertario que llegó al Congreso, Javier Milei. El propio Milei ya cuenta a algunos exaliados de Espert entre los propios. “Nahuel Sotelo trabaja con nosotros”, afirmó Milei ayer en TN y defendió el proyecto que presentó el diputado provincial elegido con la lista de Espert en 2019, quien propuso cobrar la atención médica a extranjeros en la provincia de Buenos Aires. Aunque no rompieron el bloque Avanza Libertad en la Legislatura bonaerense, Sotelo y Constanza Moragues ya blanquearon su pase al concurrir al acto del Milei en Gerli.

El bloque bonaerense se completa con Guillermo Castello, quien tiene su propia estrategia y según fuentes de su entorno, no descarta postularse como gobernador en caso de que Espert llegue a un acuerdo con Juntos por el Cambio. Pese a que a fin de mes acompañó al economista en una recorrida por Bahía Blanca, tampoco fue de la partida en la jornada de este sábado, en San Vicente.

Tampoco estuvo presente en la cumbre libertaria de Espert la diputada naiconal Carolina Píparo. Desde el entorno del economista aseguraron que “se dividieron las tareas”, dado que la legisladora asistió ese día al banderazo opositor. Por otro lado, Píparo si mantiene buen vínculo con los diputados provinciales “rebeldes” que dejaron a Espert. “Estamos trabajando en una agenda independiente, donde podría haber un acompañamiento de ella”, señaló Moragues a LA NACION.

Ayer estuvimos reunidos junto a @CarolinaPiparo y @coni_moragues programando algunas actividades para la provincia 💪💪🇦🇷 pic.twitter.com/kwK99NcRIY — Nahuel Sotelo (@nsotelolar) June 25, 2022

El desorden se extendió a los concejales que, ante un horizonte electoral incierto, hacen sus propias apuestas. La única que oficializó su pase, por ahora, fue Solana Marchesán, de Pilar, quien incluso cambio el nombre de su ahora monobloque y pasó a llamarse La Libertad Avanza, el lema de Milei.

En paralelo, aunque prefieren no revelar nombres ni los partidos que los acompañarán, desde las filas de Milei aseguran que el armado en provincia de Buenos Aires está avanzado. Este jueves será la presentación oficial de Victoria Villarruel, que también tiene buen vínculo con Píparo, como nueva presidenta del Partido Demócrata de Buenos Aires, que apoya la candidatura de Milei a nivel nacional.