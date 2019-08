La expresidenta, al abandonar una de las audiencias por el juicio Crédito: Fabián Marelli

El tribunal de la causa Vialidad resolverá hoy sobre medio centenar de presentaciones de los acusados que incluyen pedidos de suspensión; otros recursos están en poder de la Corte Suprema

El juicio por el caso Vialidad, el único que actualmente enfrenta Cristina Kirchner, tiene un largo camino por recorrer. Al ritmo que llevan sus audiencias, una por semana, ni este año ni el próximo tendrá sentencia, calculan en los tribunales de Comodoro Py.

Además, el juicio está amenazado por decenas de planteos que podrían fulminarlo. Hoy el tribunal resolverá 51 "cuestiones preliminares" planteadas por las defensas, y que incluyen pedidos de suspensión del proceso. Todo indica que serán rechazadas, pero la Corte Suprema tiene además pendientes nueve recursos, seis de la defensa de Cristina Kirchner. Y no tiene plazo para decidir.

Se trata de recursos de queja por planteos rechazados en instancias anteriores.

De hacer lugar la Corte Suprema a lo pedido por las defensas, un recurso podría poner fin al proceso (entre los recursos hay uno que sostiene que este tribunal no es competente y otro que dice que esto mismo ya fue juzgado en el sur). Fue con el argumento de "examinar la causa" para resolver esos planteos que en mayo la Corte Suprema había pedido "urgente" los 29 cuerpos del expediente y el juicio estuvo a punto de no empezar.

En este caso, Cristina Kirchner está acusada de haber liderado una asociación ilícita que habría direccionado obras públicas viales en favor de determinados empresarios (básicamente, Lázaro Báez), que además fueron beneficiados con condiciones de contratación irregulares.

Junto a ella se está juzgando al exministro de Planificación Federal Julio De Vido, al exsecretario de Obras Públicas José López, al empresario Lázaro Báez y a otros nueve acusados.

Además de probar el direccionamiento y las irregularidades en el reparto de las obras, el desafío de los acusadores será demostrar su hipótesis de que la expresidenta estaba detrás de esas maniobras.

Fuentes judiciales sostuvieron que la declaración de José López, como arrepentido, apunta contra Cristina Kirchner y podría ser una prueba determinante. ¿Puede utilizarse en este juicio? Será un debate para mucho más adelante.

El peritaje

Por el momento, la discusión sobre la prueba se centra especialmente en un peritaje, que viene demorado y debe estar listo para el 4 de septiembre próximo. Es un análisis sobre cinco de las más de 50 obras bajo investigación. La defensa de la expresidenta recusó al perito ingeniero Eloy Pablo Bona, y reclamó además que se peritaran todas las obras y no solo cinco. Ese es uno de los pedidos con los que llegó hasta la Corte Suprema.

El abogado de Cristina Kirchner, Alberto Beraldi, había planteado incluso que, de acuerdo con la letra del código, el juicio no podía empezar hasta tanto no estuviera terminada la "instrucción suplementaria", que incluía ese peritaje, pero el tribunal no hizo lugar a su reclamo.

Según los acusadores, la estrategia de las defensas es crear un clima de ilegalidad y evitar, con todo tipo de planteos, que la causa avance.

Beraldi lo niega. "Es falso que tengamos una estrategia dilatoria. Sostener eso significa un claro desconocimiento de las garantías constitucionales", dijo el abogado a la nacion.

Para Laura Alonso, jefa de la Oficina Anticorrupción (OA), organismo del Poder Ejecutivo que es querellante en este expediente, el objetivo de la defensa es "ralentizar" las causas abiertas "con planteos y nulidades".

"Y los juicios que faltan quizá no empiecen nunca a menos que logren sacar a Cristina Kirchner de las causas", dijo Alonso. Según la jefa de la OA, la expresidenta "pactó su impunidad con Alberto Fernández" y él es "garante" de que ella "no sea juzgada ni condenada".

Además de esta causa, Cristina Kirchner tiene otras cuatro elevadas a juicio, pero ninguna tiene fecha de inicio.

Si en octubre se repite el resultado de las PASO, el primer efecto que tendrá en estos procesos es que cambiarán las querellas porque el nuevo gobierno designará nuevas autoridades en la OA y la Unidad de Información Financiera (UIF).

Cómo sigue

Si hoy el Tribunal Oral Federal 2 (integrado por Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso) rechaza los planteos de suspensión del juicio, empezarán las indagatorias. Son 13 acusados. Puede llevar muchas semanas escuchar a cada uno.

Después será el turno de los testigos. Las partes ofrecieron 245 y fueron aceptados 178.

A la cantidad de acusados y los recursos de las partes se suma un hecho central que demora el juicio: la sobrecarga de procesos en trámite que tienen los tribunales orales federales.

El TOF 2 solo puede hacer audiencias en esta causa una vez por semana, los lunes, porque los otros días los jueces están trabajando en otros juicios.

Campagnoli no ve "panquequismo"

El fiscal José María Campagnoli relativizó las interpretaciones de quienes consideran que la Justicia Federal modificó su actitud en las causas por corrupción como consecuencia del resultado de las primarias. "Muchos tienen la lectura de que hay panquequismo, pero si uno analiza las resoluciones de la semana pasada que dieron lugar a esa interpretación se ve que fueron decisiones simples", respondió Campagnoli en declaraciones al programa La mesa de Mirtha.

"La Justicia está formada por hombres y mujeres valientes; otros, cobardes", subrayó el fiscal, quien reconoció que en los últimos años "la Justicia se había empezado a poner de pie con resultados importantes en la lucha contra la corrupción".