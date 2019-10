Se reanuda esta semana el juicio a César Milani en Tucumán

El exjefe del Ejército del kirchnerismo está acusado de encubrimiento en la causa por la desaparición del soldado Ledo Fuente: Télam - Crédito: Archivo

El jueves próximo se reanudarán en Tucumán las audiencias del proceso oral y público contra el exjefe militar kirchnerista César Milani por el secuestro y la desaparición del soldado Alberto Ledo, en junio de 1976, en una causa en la que también está imputado el excapitán Esteban Sanguinetti.

Milani era subteniente al momento de los hechos y las denuncias por su participación en la desaparición de Ledo nunca obstaculizaron su ascendente carrera militar durante el período kirchnerista, en el que se desempeñó como jefe del área de inteligencia y se convirtió en el hombre con más poder en las Fuerzas Armadas.

En agosto pasado, Milani fue absuelto en La Rioja en el juicio por los secuestros y torturas sufridos por el dirigente Pedro Olivera y su hijo Ramón Alfredo Olivera. Ahora, en la causa Ledo, está acusado de encubrimiento agravado y falsificación de documento público, dado que su firma aparece en el acta que acredita falsamente la deserción del conscripto.

Sanguinetti, quien era su superior, está imputado por el secuestro y asesinato de Ledo, que cumplía el servicio militar obligatorio y desapareció tres meses después del golpe militar de 1976.

Al comenzar el juicio, a comienzos de este mes, Milani negó su participación en el hecho y declaró: "Nunca torturé y nunca conocí un centro clandestino de detenciones". Aseguró, incluso, que "se trata de una causa artificialmente armada" para perjudicarlo.

La madre del soldado

En la misma sala de audiencias, la señora Marcela Brizuela, madre del soldado, reclamó un castigo para los responsables.

"Señores jueces, quiero que los responsables de la desaparición de mi hijo sean condenados, para que mi sufrimiento y mi lucha no hayan sido en vano", dijo la señora de Ledo, con voz entrecortada y lágrimas en los ojos, ante los jueces los jueces Gabriel Casas, Carlos Jiménez Montilla y Enrique Lilljedhal.

Frente a los acusados Sanguinetti y Milani, relató cómo vivió los momentos posteriores a la desaparición de su hijo, que estudiaba historia en la Universidad Nacional de Tucumán. Declaró que, al no tener novedades de su hijo durante varios días, se presentó en el campamento que el Batallón de Ingenieros de Construcciones ocupaba en la ciudad tucumana de Monteros y le dijeron que no estaba. "Me dijeron que la noche del 17 de junio [de 1976] el señor Sanguinetti, responsable del campamento, le ordenó salir. Me contaron que salieron y volvieron dos veces, pero a la tercera salida regresó solo el capitán Sanguinetti, ya no regresó mi hijo", detalló . Y agregó que un oficial, cuyo nombre no recuerda, le informó que su hijo había desertado.

Por otra parte, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 5 de la ciudad de Buenos Aires reanudará hoy en Comodoro Py las audiencias en la etapa de alegatos del juicio ESMA IV, que se sigue por delitos de lesa humanidad a grupos operativos de la Armada durante la dictadura militar. Se juzga a diez imputados por hechos que afectaron a 805 víctimas.

En tanto, mañana también continuarán en La Plata los alegatos en el juicio contra cinco exmilitares del Batallón de Comunicaciones de Comando 601 de City Bell, por su participación en un operativo en el que fueron asesinados un hombre y una mujer, y secuestrados tres niños en la localidad de Berazategui.

Además, pasado mañana continuará en los tribunales federales de San Martín el juicio por los delitos cometidos en la represión ilegal que se aplicó contra la denominada Contraofensiva de los Montoneros, entre 1979 y 1980.