Martín Lousteau se refirió al "legado" de Mauricio Macri y Hernán Lombardi le respondió vía Twitter que tratar de ubicar al expresidente en "la categoría de legado" era un "destrato"

La reunión quincenal de Juntos por el Cambio, que congregó hoy vía Zoom a la cúpula opositora, prefirió evitar el tema y se centró en los acuerdos para una gran marcha opositora por la educación, el 9 de febrero, y en la situación de Formosa. De todos modos, Martín Lousteau y sus declaraciones a LA NACION sobre el "legado" de Mauricio Macri fueron tema de discusión durante todo el fin de semana en el seno de la coalición opositora. Hoy, Lousteau que estuvo "muteado" y sin imagen durante el cónclave virtual.

Hernán Lombardi, muy cercano al expresidente, cuestionó la "soberbia" y el "destrato" hacia Macri, a quien el senador radical le adjudicó como "principal legado" haber "terminado el mandato, y dejado en pie una fuerza que tiene el 41 por ciento, que si convence a otro 10 por ciento puede volver a gobernar la Argentina".

En su entrevista con LA NACION, Lousteau dijo también: "Si construimos una fuerza más grande, que vuelva a ganar, el aporte a la historia de Macri será haber modificado el sistema político, me parece mucho más importante eso que cualquier otro legado. Siempre va a ser, como todo e presidente, de referencia. Y está claro que no pensamos igual en Juntos por el Cambio, como no pensaba igual cuando Macri era presidente".

Las declaraciones van en un sentido similar a las que hicieron, en su momento y con distinto tono, Emilio Monzó y Elisa Carrrió, y enardecieron a Lombardi, que hoy forma parte de la mesa chica del expresidente. "Hay una soberbia que no se fundamenta en la trayectoria de Lousteau al tratar de ubicar a Mauricio Macri a la categoría de 'legado", publicó Lombardi en Twitter. Dijo además que el expresidente es el "líder de una gran parte de nuestra fuerza, el fundador del PRO y un gran presidente" y que "no merece ningún destrato".

Hernán Lombardi y Mauricio Macri en diciembre pasado, en Pinamar

Lombardi publicó su tuit en respuesta a uno previo del vicejefe de gobierno porteño, Diego Santilli, que había afirmado: "Comparto con @GugaLusto que Cambiemos debe construir una fuerza más grande para ganar las elecciones. Tenemos una identidad muy clara para oponernos al kirchnerismo. Coincido en que el desafío es ampliarse desde esa misma identidad y sumar para construir una verdadera alternativa". Hoy, Lousteau es socio político de Horacio Rodríguez Larreta en la Ciudad.

Lousteau no se sumó a la disputa pública que generaron sus dichos, pero la diputada nacional Carla Carrizo, muy cercana a él, le contestó a Lombardi y dijo no entender cuál era el supuesto "destrato" del que se quejaba.

