Según una encuesta, un tercio de los votantes oficialistas no cree que haya persecución judicial contra Cristina

Una encuesta nacional busco explorar la mirada sobre las causas judiciales que enfrentan Mauricio Macri y Cristina Kirchner. En el caso del expresidente, la mayoría de los consultados cree que “es perseguido politicamente” por la Justicia mientras que la vicepresidenta no cuenta con la misma suerte y solo un 30% opina eso.

Según el trabajo de las consultoras Grupo de Opinión Pública y Trespuntozero un 46,4% considera que las causas de Macri implican una persecución política. El desglose de esa respuesta revela un dato interesante. Dentro de ese porcentaje, un 79,4% votaron a Juntos por el Cambio en el 2019 pero un 23,5% de los que apoyaron a Alberto Fernández y aun así cuestionan los procedimientos judiciales que deben enfrentar el expresidente. Es decir, un cuarto de los votantes oficialistas consideran que hubo una persecución contra el expresidente.

En el caso de la clase media, un 53,1% consideró que el expresidente Mauricio Macri es o ha sido perseguido por la Justicia mientras que un 34,2 lo desestimó

En el caso de quienes optaron por señalar que no hubo persecución (40,5%), tampoco está integrado únicamente por gente afín al Gobierno. Un 63,4% eligió al Frente de Todos en las últimas votaciones presidenciales pero un 14,5% optó por Mauricio Macri.

El estudio plantea que la indagatoria a Macri en Dolores “no tuvo gran impacto ni despertó interés”. Explica, además, que de los dos bandos de la grieta se reconoce que es utilizado por el Gobierno lo cual no implica cuestionar la veracidad de la denuncia.

El estudio de las consultoras Grupo de Opinión Pública y Trespuntozero busco explorar las miradas sobre las causas judiciales del expresidente Mauricio Macri y la vicepresidente Cristina Kirchner

“Es un chanta, metió una excusa con algo del secreto de sumario y no se presentó a declarar”, dijo un adulto que se identifica con el Frente de Todos sobre Macri, registrado en las verbalizaciones del estudio. Aunque señaló: “Igual es todo medio ..., no creo que termine en nada y la meten en campaña para que se hable de eso y no de cosas importantes”.

Un joven que apoya a Juntos por el Cambio coincidió en parte y apuntó: “Algo vi pero me pareció intrascendente, seguramente haya algo de cierto pero estos K quieren hacer un show del tema”.

“¿Usted cree que Cristina Kirchner ha sido o es perseguida políticamente por la Justicia?”, planteaba la pregunta ante la cual un 61,8 respondió que no. En el caso de la vicepresidenta, solo el 31,1 cuestiona sus causas judiciales.

Aquí también se pueden observar diferentes opiniones entre los macristas y kirchneristas. Dentro de quienes consideran que las causas de Cristina Kirchner tienen un trasfondo político, la mayoría apoyó al Frente de Todos en el 2019 aunque un 5,8 votó por Mauricio Macri. Entre quienes desestiman que la vicepresidenta haya sido perseguida por la Justicia un 32,1% apoyó la fórmula que ella integró en las últimas elecciones presidenciales, es decir que un tercio de los votantes no adhiere al principio del “lawfare” esgrimido por el kirchnerismo. Mientras tanto, el 93,6% restante apoyó a Juntos por el Cambio.

Encuesta III

El trabajo plantea que los dos casos presentan similitudes. Las denuncias hacia Macri o Cristina Kirchner presentan temas que cuentan con un grado de veracidad pero terminan siendo utilizadas políticamente por sus contrincantes políticos.

“Yo creo que es una causa politizada pero no armada políticamente. Quiero decir, es todo cierto lo que dice la causa pero todo este circo es político”, explica un adulto que voto a Alberto Fernández. Mientras que un joven que apoyo a Juntos por el Cambio resume: “Las causas son reales pero como siemrpe politizan todo”.

La encuesta nacional online de 1750 casos cuenta con un nivel de confianza de 95% y un error muestral de 2,3%.