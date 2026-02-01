Semana clave para el PJ: Cristina puede intervenir en la interna entre Máximo y Kicillof antes del cierre de listas

Cristina Kirchner afrontará en los próximos días definiciones relevantes para su futuro personal y político. No solo tendrá que retomar las audiencias del juicio de los cuadernos, que se reanudarán tras la feria de enero, sino que la creciente tensión entre las partes la puede llevar a interceder en la interna del PJ bonaerense, que tiene a su hijo Máximo como protagonista, en una pulseada con Axel Kicillof.

A una semana de la fecha para presentar las listas, que cierra el próximo sábado a la medianoche, la propuesta de Máximo para que el propio Kicillof lo suceda al frente del partido sacudió al peronismo provincial. A tal punto, que el gobernador busca ahora asegurarse que la iniciativa cuente efectivamente con la bendición de Cristina. Habrá que ver en las próximas horas si ella contesta sus mensajes.

Cristina Kirchner, Máximo Kirchner y Axel Kicillof Alfredo Sábat

En el plano personal, la expresidenta viene de padecer una internación que se complicó más de la cuenta -“aunque nunca estuvo en riesgo”, aclaran en su entorno- y regresó al departamento de San José 1111 más delgada, producto de la alimentación rigurosa que le prescribieron tras el cuadro de peritonitis. A eso se suma el malestar por el endurecimiento de las condiciones de detención.

Cristina Kirchner y sus colaboradores entienden que la obligación de utilizar una tobillera electrónica que dispuso la Justicia tras la condena a seis años de prisión en la causa Vialidad representa un castigo innecesario para quien “no se va a dar a la fuga” y cuyos movimientos están estrictamente monitoreados por custodios policiales. Por eso su defensa insistirá en que se la quiten.

Pero más allá de la tobillera, que tiene un peso más simbólico que efectivo en el cuerpo y el ánimo de la expresidenta, lo que realmente la encorseta es la creciente restricción para recibir dirigentes políticos en su domicilio, impuesta por el tribunal tras la difusión de una fotografía en la que se veía a Cristina a la cabeza de una mesa a la que se sentaba una decena de economistas.

La foto que llevó a la Justicia a restringir las visitas a Cristina Kirchner

Cristina Kirchner sigue en contacto con dirigentes del peronismo, pero vía telefónica se le dificultan las conversaciones en profundidad. Su natural desconfianza a “que la estén escuchando” -como sucedió en el pasado con Oscar Parrilli- no le permite desplegar su conducción política. Con Kicillof no habla desde octubre pasado y con Sergio Massa desde antes de la inesperada internación.

Sin embargo, fuentes kirchneristas dijeron a LA NACION que la expresidenta se involucró en las conversaciones para auxiliar a Máximo en su interna con Kicillof por el control del PJ bonaerense. En especial, prestó atención a la rosca entre intendentes de uno y otro bando y a las negociaciones reservadas para formar una nueva “conducción partidaria de unidad”, aún sin resultados a la vista.

Uno de los intendentes con los que habla la expresidenta es el lomense Federico Otermin, quien está habilitado para negociar con el axelismo como alternativa al propio Máximo, cuya relación personal y política con Kicillof está muy desgastada. Pero la instancia de los intermediarios parece ir llegando a su fin: a una semana del cierre de listas, tal vez Cristina y Kicillof podrían volver a verse las caras.

Kicillof y su candidata a encabezar el PJ bonaerense, Verónica Magario Santiago Hafford

El gobernador habría procurado, en primera instancia, que la expresidenta reciba a su vice Verónica Magario, la candidata del axelista Movimiento Derecho al Futuro (MdF) a la jefatura del PJ provincial. Pero ante el nulo eco en San José 1111, puede haber llegado el momento de que el propio Kicillof regrese al departamento de Constitución. El próximo movimiento interno debería partir del gobernador.

Sobre todo, después de que Máximo Kirchner ofreciera cederle la presidencia del peronismo bonaerense en caso de que Kicillof decida asumirla, no ya Magario ni otro dirigente del MdF. “Lo encerró a Axel, porque si no acepta, la boleta de la fractura la va a pagar toda él, sin poder victimizarse”, evaluó un pejotista, con innumerables batallas internas en espaldas. sobre la jugada de Máximo.

El mandato de Máximo Kirchner en el PJ bonaerense está vencido

Claro que el ofrecimiento de Máximo a Kicillof no es mero acto de generosidad política, sino que tendría contraprestaciones: por caso, que La Cámpora quede al frente del Congreso del PJ bonaerense, que ahora encabeza el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, uno de los principales exponentes del MdF. Lo que todavía no blanquea el kirchnerismo es si Máximo quiere sentarse en esa poltrona.

“El compañero Rocca”

Cristina sigue convencida de que el modelo económico de Javier Milei no puede funcionar en un país como la Argentina. En los últimos días recordó, afirmaron fuentes de su entorno, cuando años atrás reprochó a la multinacional Techint que no trasladara una parte de su producción, instalada en Brasil, para proveer los caños del gasoducto Néstor Kirchner. “El compañero Rocca no escuchó”, bromearon.

El conflicto entre el gobierno y la empresa de Paolo Rocca, o el de Mercado Libre y y la mega-compañía china Temu, son vistos por el kirchnerismo como paradojas de la era mileísta en el poder. Pero más allá de esas contradicciones, que atañen al oficialismo, en las filas de Cristina ya no ocultan su preocupación con el hecho de que “la jefa” está muy limitada para ejercer la conducción.

Eso lleva a que sus decisiones, como la reciente suspensión de unos 300 afiliados al PJ de Jujuy, incluida la senadora nacional Carolina Moisés, no obtengan el consenso necesario y generen cuestionamientos a modo de advertencia. “Si los echan, será un punto de inflexión para la unidad de Fuerza Patria”, dijeron desde el massista Frente Renovador. Lo mismo piensan otros sectores del panperonismo.