En un día caliente para el Gobierno, Milei llega a Washington para la reunión del Consejo de la Paz que convocó Trump

WASHINGTON.- Javier Milei llega esta noche a Washington en un viaje exprés para participar el jueves de la sesión inaugural del Consejo de la Paz convocada por su principal aliado internacional, el presidente Donald Trump, invitación que cayó en un día incómodo para el Gobierno, con el debate en la Cámara de Diputados de la reforma laboral, el paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) y el cierre de una histórica planta nacional de neumáticos que simboliza el impacto en la industria nacional de la apertura de las importaciones.

En su estadía de menos de 24 horas en la capital norteamericana, el mandatario estará acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y por el canciller Pablo Quirno. La comitiva participará desde las 9 (hora local, las 11 en la Argentina) del lanzamiento formal de la entidad creada por Trump, enfocada en el plan de paz en la Franja de Gaza y su reconstrucción, pero que generó escepticismo en varios gobiernos invitados a sumarse sobre las reales intenciones del magnate.

Javier Milei y Donald Trump, en la ceremonia de lanzamiento del Consejo de Paz, en el Foro de Davos. Markus Schreiber - AP

El primer encuentro del Consejo, al que asistirán representantes de los 27 países que adhirieron como miembros fundadores, se desarrollará en el “Donald J. Trump Instituto de la Paz de Estados Unidos”, rebautizado en diciembre pasado por el Departamento de Estado con el nombre del propio presidente republicano.

La participación de Milei a pesar de la tensa jornada del jueves en la Argentina reafirma su alineamiento incondicional con el líder republicano. Tras su decimocuarto viaje a Estados Unidos, el Presidente y su comitiva emprenderán el regreso desde la Base Conjunta Andrews, en Maryland, en la noche del jueves; tienen previsto llegar a las 7.30 del viernes a Buenos Aires.

Como anfitrión del evento, Trump anunciará el compromiso de los Estados miembros de “aportar más de 5000 millones de dólares para los esfuerzos humanitarios y de reconstrucción de Gaza” y sumar “miles de efectivos a la fuerza internacional de estabilización y a la policía local para mantener la seguridad y la paz de los gazatíes”, anunció este miércoles la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

La sede del “Donald J. Trump Instituto de la Paz de Estados Unidos”, en Washington. Guillermo Idiart

En ese sentido, se espera que la reunión inaugural del Consejo -se extendería por unas dos horas- arroje nuevos detalles. Lo que Trump calificó en el Foro de Davos como “la mejor junta jamás reunida” pretendía, originalmente, liderar los esfuerzos para mantener un alto el fuego en la guerra entre Israel y el grupo terrorista Hamas y encarar la reconstrucción de Gaza, aunque luego se transformó en un organismo que eventualmente podría rivalizar con las Naciones Unidas. Milei participó en Suiza de aquel lanzamiento, el 22 de enero.

Según el documento oficial de la Casa Blanca, los Estados miembros que quieran puestos permanentes en el Consejo deberían desembolsar 1000 millones dólares, fondos que también serán administrados por el presidente y su equipo de colaboradores, entre ellos su asesor y yerno Jared Kushner, y el enviado especial norteamericano para Medio Oriente, Steve Witkoff. El Gobierno aclaró en su momento que la Argentina quedaría exceptuada de ese pago.

Donald Trump, junto a otros líderes, al presentar el lanzamiento del Consejo de Paz, en Davos, Suiza. FABRICE COFFRINI - AFP

Además de la Argentina, a la iniciativa de Trump se sumaron también otros gobiernos aliados. Los otros integrantes son Albania, Arabia Saudita, Armenia, Azerbaiyán, Bahrein, Belarús, Bulgaria, Camboya, Egipto, El Salvador, Emiratos Árabes Unidos, Hungría, Indonesia, Israel, Jordania, Kazajistán, Kosovo, Marruecos, Mongolia, Pakistán, Paraguay, Qatar, Turquía, Uzbekistán y Vietnam.

En representación de Israel estará el canciller Gideon Sa’ar. El primer ministro Benjamin Netanyahu firmó recién el miércoles de la semana pasada, durante una visita a Washington, su adhesión al Consejo de Paz, que estará presidido de forma vitalicia por Trump. El propio mandatario estadounidense ha resaltado el “potencial ilimitado” de la organización que creó.

El presidente paraguayo, Santiago Peña, será uno de los jefes de Estado presentes en la sesión el jueves, que contará con un discurso inaugural de Trump. También confirmaron su asistencia, entre otros los mandatarios de Indonesia, Prabowo Subianto, y de Uzbekistán, Shavkat Mirziyoyev, y los líderes de Camboya, Hun Manet, y de Vietnam, To Lam.

Varias de las 60 naciones invitadas -como Francia, España, Suecia y Brasil- rechazaron el ofrecimiento de Trump de sumarse a la iniciativa, mientras que la decisión de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, de sumar a su país como observador desató fuertes críticas internas.

México, Rumania y República Checa también participarán como observadores, al igual que la comisaria europea para el Mediterráneo, Dubravka Šuica.

Habitué de muchos eventos organizados por Trump, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, será otro de los que dirá presente en Washington para la sesión inaugural del Consejo de la Paz. Una vez concluido el encuentro, pasado el mediodía el presidente norteamericano partirá hacia un acto en el estado de Georgia.

PRESS SEC: President Trump has a very bold and ambitious plan envisioned to rebuild Gaza which is well under way because of the Board of Peace.



This is a legitimate organization where there are tens of member countries from around the world. pic.twitter.com/8SDdmRSSXR — Department of State (@StateDept) February 18, 2026

“Trump tiene un plan muy audaz y ambicioso para reconstruir Gaza, que está muy avanzado gracias al Consejo de la Paz. Esta es una organización legítima”, remarcó Leavitt en una conferencia de prensa en la Casa Blanca, en la que calificó de “profundamente lamentables” las críticas al organismo. “No creo que la paz deba ser partidista, política ni controvertida”, dijo.

Los principales aliados de Estados Unidos en Europa, líderes de organizaciones internacionales y expertos en diplomacia han expresado sus dudas sobre la verdadera intención del Consejo de la Paz, a medida que sus lineamientos han tomado forma. Tampoco está claro cuál será el aporte de cada uno de los países que se sumó a la iniciativa.

“Si analizamos las lagunas y debilidades del plan de paz de Trump para Gaza, existen dos necesidades en particular. La primera es fortalecer el alto el fuego, con un mecanismo adecuado de monitoreo y verificación. Y la segunda es que existe la necesidad de un compromiso para facilitar el diálogo y la negociación entre Hamas y el gobierno israelí”, señaló a LA NACION Laurie Nathan, experto del Instituto Kroc de Estudios Internacionales para la Paz, de la Universidad de Notre Dame, y director de su Programa de Mediación.

“¿Puede la Argentina contribuir? No lo sé. Lo único que puedo decir es que existen estas necesidades, y el Presidente y la Cancillería podrían considerar si tienen la experiencia y el compromiso necesarios para abordarlas“, añadió Nathan.

Un vehículo de las Naciones Unidas, en Khan Younis, en la Franja de Gaza. Abdel Kareem Hana� - AP�

A raíz de la sesión de la entidad que lanzó Trump el jueves, el Consejo de Seguridad de la ONU adelantó a este miércoles una reunión en Nueva York sobre el acuerdo de alto al fuego en Gaza y los esfuerzos de Israel por ampliar el control en Cisjordania.