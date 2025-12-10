Senado. Luis Juez dejó la bancada de Pro y armó un monobloque del Frente Cívico para trabajar con LLA

CÓRDOBA.- Luis Juez, senador nacional por Córdoba, abandonó la bancada de Pro para constituir su propio bloque unipersonal del Frente Cívico. “No es otra cosa que trasladar la alianza política que tenemos en mi provincia con La Libertad Avanza (LLA) al escenario parlamentario, actuaremos como un interbloque. Así participaremos de la discusión desde el origen”, dijo el legislador a LA NACION.

La decisión del cordobés le permitirá al oficialismo nacional alcanzar los 21 integrantes y, de esa manera, tener un poco más de peso a la hora de definirse la integración de las comisiones. Juez integra la alianza electoral de LLA en Córdoba, distrito en el que la fuerza se impuso con comodidad en octubre a Provincias Unidas, que llevaba como cabeza de lista al exgobernador Juan Schiaretti.

“Le comenté la idea del interbloque a Mauricio (Macri) pero él no es de esa idea -dijo Juez a este diario-. Entiendo que esa es la forma de trabajar, porque sino uno se entera de las cosas en el recinto. En cambio, con este esquema estamos desde la concepción. Me parece que es la forma racional de trabajar”.

Luis Juez y Mauricio Macri Twitter

A comienzos de este año, Juez dejó la presidencia del bloque Pro en el Senado. Para ese entonces ya venía de un largo tiempo de diferencias públicas con Macri, a la vez que se iba acercando a Javier Milei. En ese momento sostuvo que Pro y LLA debían ir juntos a todos lados.

Juez tiene un vínculo complicado con Macri, a quien hace unos meses apuntó por entender que transitaba “un peligroso camino que puede dejar al país otra vez en manos de los tipos más peligrosos de la Argentina”, en relación al kirchnerismo. Fue cuando Pro dio quorum para voltear los pliegos de Ariel Lijo y Ariel García Mansilla para la Corte Suprema de Justicia.

El diputado -quien mantiene su decisión de ser candidato a gobernador de Córdoba- varias veces sostuvo que se considera amigo del Presidente, con quien compartió varios encuentros privados en Olivos. Hace tres meses Daniel Parisini, “el Gordo Dan” cuestionó al senador y habló de su hija, eso le provocó “dolor” y estuvo convencido de que el Presidente se disculparía. En una visita a Córdoba, Milei se limitó a decir “Juez sabe de mi compromiso con la discapacidad”.

Las tensiones parecen haber quedado atrás. Juez participó de la campaña libertaria en Córdoba, integró la mesa de decisiones con el aval de Karina Milei y trabajó codo a codo con Gabriel Bornoroni, presidente del bloque de LLA en Diputados. Seguramente, más adelante, entre ambos deberán dirimir quién es el postulante a gobernador.

El sábado pasado estuvo en Las Higueras, donde Milei recibió los aviones F-16 comprados por la Argentina a Dinamarca y el viernes próximo estará entre los dirigentes que recibirán en la ciudad de Córdoba al Presidente, quien llegará a agradecer el apoyo de los electores en octubre.

Sobre su determinación de constituir un monobloque, el senador precisó que “querían que fuera parte de la comisión de Labor Parlamentaria, pero no puedo sino soy presidente de bloque. Esta es la manera de participar de la concepción política de las ideas, de sacarle el jugo a la posibilidad de trabajar juntos”.