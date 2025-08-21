Sesión en el Senado, en vivo: votan la emergencia pediátrica y el financiamiento de universidades nacionales hoy, jueves 21 de agosto
El minuto a minuto de lo que ocurre en una jornada marcada por una importante instancia en la Cámara alta, tras el extenso debate que tuvo lugar en Diputados el miércoles
- La sesión del Senado fue convocada para este jueves a partir de las 11 de la mañana, con un temario que incluye iniciativas que la oposición logró imponer en la agenda parlamentaria.
- Uno de los proyectos centrales es la declaración de la emergencia pediátrica para el Hospital Garrahan, que prevé refuerzo de fondos, mejoras salariales y facilidades para la compra de insumos y medicamentos.
- También se discutirá el financiamiento de las universidades nacionales, con una actualización retroactiva del presupuesto desde enero de 2025 y recomposición salarial para docentes y no docentes.
- El presidente Javier Milei anticipó que, en el caso de aprobarse, vetará tanto la iniciativa sobre el Hospital Garrahan como la vinculada a las universidades nacionales, por considerar que vulneran su política de equilibrio fiscal.
El fuerte mensaje de Castillo a De Loredo tras sugerir un cambio de último momento en el régimen de votación sobre el aumento jubilatorio
El diputado de la izquierda Christian Castillo le dejó un fuerte mensaje al radical Rodrigo de Loredo minutos antes de la votación por el veto del aumento jubilatorio realizado por el presidente Javier Milei que se trata este miércoles en la Cámara baja. Es que el cordobés había sugerido modificar el régimen de votación, de forma tal que el decreto sea tratado de forma parcial, es decir, votando por artículos. “De Loredo, felpudeaste todo el año”, le respondió Castillo.
“Quiero introducir una modalidad de votación para que podamos tener el idéntico comportamiento que tuvimos en el tratamiento de esta ley”, señaló de Loredo, y agregó: “Hace tiempo que insistimos que recuperar el 7,2% que se comió aquella fórmula que se aplicó tardíamente es algo necesario, prudente, ajustado y equilibrado económicamente, así como también está esta vieja demanda de que la fórmula de movilidad esté dispuesta por ley, ahorrándose el Estado una multiplicidad de juicios”.
Mientras Diputados avanzaba contra los vetos, Milei escuchó ópera y canciones de películas en la Casa Rosada
Minutos después de que en la Cámara de Diputados la oposición rechazara el veto a la ley de emergencia en discapacidad, y mientras avanzaba con el resto de los proyectos rechazados por el Gobierno, Javier Milei se mostró sonriente en uno de los patios de en la Casa Rosada, donde asistió a una presentación de la Orquesta Filarmónica del Ejército y la Fanfarria Militar Alto Perú, que alternó ópera y marchas militares con las bandas sonoras de Star Wars, Rocky y Piratas del Caribe.
Apenas pasadas las 17, el mandatario junto a su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, bajaron desde el primer piso para presenciar la performance del organismo musical perteneciente al Regimiento de Granaderos a Caballo “General San Martín”, del Ejército Argentino, y la sinfónica del Colegio Militar. El espectáculo se dio tras el 175º aniversario del paso a la inmortalidad del general José de San Martín, el viernes pasado.
Las reacciones del arco político tras el blindaje del veto al aumento jubilatorio: de “miserables” a “populismo de manual”
Tras una tensa sesión en la Cámara de Diputados, el oficialismo consiguió blindar el veto al aumento para jubilados con 160 votos a favor. Desde la oposición reaccionaron a la votación y manifestaron su descontento por el resultado: tildaron de “miserables” a quienes respaldaron la medida del Gobierno y apuntaron contra Rodrigo De Loredo (UCR) y Juan Manuel López (Coalición Cívica) por proponer como alternativa la insistencia parcial de algunos de los artículos.
López cruzó a otros sectores de la oposición por rechazar la moción que sugirió y manifestó: “Los jubilados se quedaron sin nada por el juego perversos de La Libertad Avanza, el kirchnerismo y sus aliados. Propusimos una insistencia parcial para salvar al menos el aumento del 7,2%”.
Los jubilados se quedaron sin nada por el juego perverso de La Libertad Avanza, el kirchnerismo y sus aliados.— Juan Manuel López (@JuanmaLopezAR) August 20, 2025
Propusimos una insistencia parcial para salvar al menos el aumento del 7,2% para los jubilados. pic.twitter.com/p2c5lpP5TF
Diputados: se convirtió en ley el proyecto de los gobernadores para coparticipar los ATN
La Cámara de Diputados convirtió esta noche en ley el proyecto de ley impulsado por los gobernadores para repartir, de manera automática y diaria el Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), una caja millonaria cuyo reparto entre las provincias monopoliza el Poder Ejecutivo.
La iniciativa se aprobó con 143 votos positivos, mientras que 90 diputados votaron por la negativa. Otros 12 legisladores se abstuvieron. Un número contundente pero que no alcanza los dos tercios de los votos, un dato clave si el presidente Javier Milei decide vetar la ley.
Quiénes desafiaron a Milei y quiénes se alinearon al Presidente
En un día de enorme expectativa política, el Gobierno sufrió un duro golpe en la Cámara de Diputados por el rechazo al veto de la emergencia en discapacidad y respiró aliviado cuando la oposición no alcanzó los dos tercios necesarios para insistir en la ley que dispuso un aumento a los jubilados. La tercera votación volvió a ser adversa al Ejecutivo: se aprobó el proyecto impulsado por los gobernadores para repartir, de manera automática y diaria, el Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN).
El planteo presidencial es que las normas atentan contra el equilibrio fiscal, un argumento que es cuestionado desde diversos sectores políticos y sociales. La última palabra respecto a la emergencia en discapacidad la tendrá el Senado, donde el oficialismo enfrenta un juego de fuerzas más difícil aún.
