LA PLATA.- Acompañado por el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, evitó poner fecha a un eventual regreso a las aulas, pero fue muy duro con los intendentes de Juntos por el Cambio que vienen demandándolo. "Estamos trabajando para volver a las aulas cuando sea seguro. No hay margen para la equivocación", dijo Trotta, sin mencionar plazos. "Pronto vamos a poder buscar la vuelta para la mayor presencialidad sin poner en riesgo a la comunidad", agregó Kicillof.

Ambos rechazaron los pedidos de los intendentes del Gran Buenos Aires para volver a las clases presenciales. Kicillof fue el más directo. "No hagamos idioteces", replicó, un día después de que el intendente de San Isidro, Gustavo Posse, difundiera una carta donde solicitó el retorno a las aulas bajo estrictos protocolos. La semana pasada se habían manifestado en un sentido similar Diego Valenzuela (Tres de Febrero), Jaime Méndez (San Miguel), Jorge Macri y Julio Garro (La Plata). Todos opositores.

"Es mal momento para empezar a tirar tosca. Empezar a embarrar. A tensionar", agregó el gobernador durante la inauguración de la escuela N°31 de Dock Sud.

Fue claro con su mensaje a los alcaldes opositores: "Yo hablo con intendentes que me dicen yo quiero abrir tal cosa, tal otra. Mi primera respuesta es 'yo también quiero abrir todo'. Lo que pasa que tenemos un consejo de especialistas que nos dicen qué podemos hacer sin poner en riesgo a nadie. Acá la equivocación no es un día más o menos de clases. Acá se mide en enfermos y fallecidos", manifestó.

En el acto donde se informó que este año se hicieron 940 refacciones de edificios escolares en territorio de la Provincia, el ministro Trotta admitió: "Claramente nadie aprende en casa lo mismo que se aprende en la escuela. Tenemos que sostener ese esfuerzo. Estamos trabajando para volver a las aulas cuando sea seguro. No hay margen para la equivocación".

Ante maestros y grupos de la comunidad educativa local, el ministro agregó: "Tenemos que sostener el esfuerzo para que apenas tengamos una ventana de oportunidad podamos volver a las aulas. No antes: sería exponer a la comunidad a un enorme riesgo e hipotecar lo que se pudo hacer. No plantemos falsos dilemas ni conflictos. Tengamos las ideas claras en cuanto a la responsabilidad de cuidar a nuestra sociedad".

Acompañado por el intendente local, Jorge Ferraresi, Kicillof envió otro mensaje a los jefes comunales de Juntos por el Cambio. "A veces nos dicen: 'se enamoraron de la cuarentena, no quieren que vuelvan las clases'. Por favor, no hay nada más complejo para experimentar con todo el entusiasmo que teníamos pasar esta pandemia", comenzó Kicillof.

"Sabemos que hay presiones de todo tipo", agregó, para criticar al macrismo. "Era un gobierno que no sabía para que había universidades y ahora está desesperado por abrirlas. Un gobierno que le sacó las computadoras a los chicos y ahora está desesperado para que la gente no pierda su contacto con la escuela. Pero ellos les sacaron las computadores. Por favor, no hagamos oportunismo, rabietas, sobreactuaciones ni realmente idioteces. No podemos poner en riesgo a los chicos, a sus maestros y sus familias en zonas de alta circulación. Lo estamos haciendo sin tratar de buscar votos".

"Pronto vamos a poder buscar la vuelta para la mayor presencialidad posible sin poner en riesgo a la comunidad", concluyó Kicillof.

