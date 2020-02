Una semana después de la reunión del Pro en las oficinas de Mauricio Macri, dirigentes de Juntos por el Cambio se reunirán mañana para reforzar la unidad del espacio y tratar de unificar el discurso opositor Fuente: Archivo

Sin Mauricio Macri, que ese día estará en Guatemala, la cúpula de Juntos por el Cambio se reunirá mañana en el Congreso con el objetivo de reforzar la unidad del espacio opositor y tratar de sentar posiciones comunes en relación a la marcha del gobierno de Alberto Fernández.

Un inoportuno viaje a Centroamérica -Macri viajará para dar una charla, a días de asumir formalmente como presidente de la fundación FIFA- evitará la primera foto de la unidad con la cúpula de Pro, la UCR y la CC-ARI, de Elisa Carrió. La sede del bloque de ese partido en la Cámara de Diputados será, finalmente, el lugar del encuentro, aunque Carrió -fiel a su resistencia a las reuniones "multitudinarias"- tampoco será de la partida.

La ausencia de Macri -que sí encabezó la reunión en sus oficinas de Vicente López con la cúpula del macrismo, el miércoles pasado- podría dar lugar a acalorados debates en torno a la posición de Juntos por el Cambio en relación a los gobiernos de Alberto Fernández y Axel Kicillof, en la provincia de Buenos Aires.

Más allá de la prédica común en torno a la "necesidad de sostener la unidad" del espacio, una discusión larvada se da por estos días: están quienes, como la flamante titular de Pro, Patricia Bullrich, o el excandidato a vicepresidente, Miguel Angel Pichetto, se muestran preocupados por el "avance del kirchnerismo duro" dentro del Gobierno, mientras que Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal proponen que las críticas "no sean debajo del cinturón" y que tanto Fernández como Kicillof tengan más tiempo para desplegar sus políticas.

"Todo lo que sea el avance de la impunidad nos preocupa", afirmó Bullrich a LA NACION. La titular de Pro encabeza la resistencia a proyectos del oficialismo como la reforma judicial y el pedido de legisladores del Frente de Todos de intervenir el Poder Judicial de la provincia de Jujuy en la que gobierna el radical Gerardo Morales y que mereció la condena del titular de la UCR, Alfredo Cornejo. El sector de los "duros" también se opone a la designación del juez Daniel Rafecas como nuevo Procurador General de la Nación.

"Es importante esta reunión porque hay temas que indudablemente están en el escenario de la discusión política. Juntos por el Cambio tiene que lograr una serie de coincidencias, de fijar posiciones que sean claras en la sociedad y que expresan la voluntad de los argentinos que nos votaron", dijo Pichetto en la mañana del domingo a Radio 10.

Los "moderados", entre los que sobresalen Rodríguez Larreta y Vidal, creen que las críticas despiadadas a Fernández no ayudan. El jefe de gobierno porteño, por caso, no deja de tender puentes con el oficialismo a nivel nacional, ya sea personalmente o a través de interlocutores con los que discute temas como la eventual baja de la coparticipación a la ciudad o la cesión de terrenos durante el último tramo del gobierno de Macri. "Nos pegan por los medios, pero después llaman para dialogar. Así que no se puede cortar la comunicación con el Gobierno", dicen cerca de Rodríguez Larreta.

En la misma tónica, Vidal cree -según cuentan a su lado a LA NACION- que hay que "acompañar" las gestiones nacional y bonaerense y ser "respetuosos de lo que eligió la gente". Eso explicaría su silencio público desde que dejó la gobernación y también su enojo con "diputados y senadores que se cortan solos y salen a criticar agresivamente a Kicillof cuando recién lleva dos meses de gestión", según comentaron cerca de la exmandataria provincial.

Los titulares de los bloques de los principales partidos de Juntos por el Cambio en el Congreso también estarán en la reunión, pensada como continuidad de las dos anteriores (una a fines de diciembre, la otra a principios de febrero) en las que el conglomerado opositor intentó fijar posiciones consensuadas en torno al Gobierno.

"Más allá de lo que digan, estamos y seguimos juntos", señalaron cerca del expresidente, quien luego de asistir el domingo a la boda de la hija de su "hermano de la vida" Nicolás Caputo, regresó a Buenos Aires para luego emprender viaje a Guatemala.