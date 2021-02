Fernández recibió a todos los ministros de Educación en Olivos

12 de febrero de 2021 • 13:20

"Sin salud no hay presente y sin educación no hay futuro", dijo el presidente Alberto Fernández, durante el cierre de la 102 Asamblea del Consejo Federal de Educación (CFE), desde la residencia de Olivos. En ese sentido, agregó: "La riqueza de las sociedades hoy en día no se mide por las riquezas naturales que un país tenga sino por la inteligencia que se logra desarrollar". Lo hizo después de reunirse con los ministros de Educación nacional y de las 24 provincias para acordar cómo será el regreso a las aulas.

El Presidente remarcó que la vuelta a clases será distinta a años anteriores, y detalló: "Volver a clase esta vez no tiene las características de un día de marzo cualquiera, es volver a clase llenos de cuidados, preservando la distancia y la cercanía de docentes y alumnos, y priorizando a la salud de los docentes, a quienes debemos ayudar en su vacunación lo antes posible".

En la reunión del CFE participaron de manera presencial el ministro de Educación nacional, Nicolás Trotta, y los ministros de las carteras educativas de las 24 jurisdicciones del país, para analizar los protocolos del regreso a la presencialidad, en el marco de la pandemia por coronavirus.

Durante su discurso de cierre, Trotta recuperó y avaló las palabras de Fernández. "El Presidente manifestó que sin salud no hay presente, y sin educación no hay futuro. Esa es la hoja de ruta que tenemos por delante", sostuvo el funcionario, quien volvió a confirmar el regreso de una presencialidad cuidada de forma progresiva a partir de la semana próxima", aprobado, según indicó, por unanimidad de los 24 ministros.

"Hemos avanzado en acuerdos que tuvieron la unanimidad de las 24 jurisdicciones educativas. La suspensión de la presencialidad había sido aprobada de forma unánime. También, la reafirmación del regreso seguro a la presencialidad a partir de las dos resoluciones aprobadas el día de la fecha, que dejan claro la necesidad de priorizar la presencialidad cuidada en las escuelas, y ese es el objetivo que tenemos por delante", dijo.

Acompañado de la ministra de Educación de la ciudad de Buenos Aires, Soledad Acuña, y la directora general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, Agustina Vila, Trotta advirtió que la "presencialidad cuidada se adaptará a la geografía" del país. "La Argentina no puede tomarse como un todo, por la diversidad territorial, de infraestructura y las variables epidemiológicas", indicó. En este sentido, aseguró que "el Estado nacional va a acompañar a las jurisdicciones", y detalló: "Hemos transferido $2300 millones a partir de un fondo de Covid".

El giro de dinero a las provincias, según el funcionario, colaboró en permitir la vuelta a clases. "Consideramos que, más allá del desafío complejo, están dadas las condiciones en cada una de las regiones de la Argentina para poder tener una presencialidad en nuestras escuelas", dijo, luego de detallar el monto transferido y destacar que el Gobierno de turno "reinstitucionalizó" la paritaria nacional docente. "Suscribimos cuatro paritarias docentes durante 2020. Hemos mantenido reuniones con todas las organizaciones", indicó.

El ministro adelantó, además, que la próxima semana encabezará una reunión con lo gremios para discutir el salario docente, y dijo que "la intención es que en 2021 los salarios de los trabajadores le ganen a la inflación", en referencia al sueldo de los trabajadores de la educación. "El jueves de la semana que viene tendremos la reunión por la paritaria docente. Vamos a debatir el salario, que se dará con fondos nacionales, de ser necesario", afirmó. Además, según dijo el funcionario, el Ejecutivo mantiene un diálogo fluido con las organizaciones sindicales: "Ayer me reuní con Ctera y con la CGT. Venimos construyendo un consenso".

Tras ser consultado respecto de un eventual rebrote, Trotta advirtió que "si la realidad epidemiológica se complejiza, se va a tener que retroceder en la presencialidad". "No será tomado como victoria o derrota, sino para entender que hay que priorizar la educación, pero, también, el cuidado de la salud de nuestro hijos, hijas y docentes" dijo.

