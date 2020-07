El canciller afirmó que se cumplirá con los compromisos firmados e hizo un llamado a la unidad regional en la cumbre de cancilleres del bloque Crédito: Cancillería

Alan Soria Guadalupe Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 1 de julio de 2020 • 12:31

El canciller Felipe Solá ratificó hoy que la Argentina no abandonará las mesas de negociaciones internacionales del Mercosur, pero advirtió que se expondrán las preocupaciones del Gobierno sobre el impacto de la apertura de la economía .

"Vamos a estar en todas las mesas de acuerdo. De ninguna manera vamos a eludir nuestra opinión ni vamos a tratar de obstruir el avance de acuerdos ni vamos a ser pesimistas. De ninguna manera. Pero sí queremos hablarlos, discutirlos de todas las maneras posibles", dijo el funcionario.

El ministro de Relaciones Exteriores participó de la cumbre de cancilleres del Mercosur (Reunión Ordinaria del Consejo Mercado Común), en una serie de reuniones que se desarrollan esta semana y que culminarán con el traspaso de mando de la presidencia pro témpore de Paraguay a Uruguay. Mañana se realizará el encuentro con los mandatarios de los países miembro (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay). Se prevé la participación del presidente Alberto Fernández.

Felipe Solá ratificó que la Argentina no abandonará las negociaciones externas del Mercosur Crédito: Cancillería

El canciller confirmó que la Argentina respetará la implementación del acuerdo de asociación entre el Mercosur y la Unión Europea (UE) que acaba de cumplir un año y que todavía debe ser ratificado por los parlamentos de cada país miembro, por el Consejo Europeo y por el Parlamento Europeo.

"Tenemos una cuestión que ha generado rispideces: cómo encarar nuestros convenios externos del Mercosur. Tenemos en marcha el de la UE, que esta por terminar su faz jurídica y pasará a los parlamentos. Veremos cómo podremos manejarlo de la mejor manera. Apostaremos a algo que es convenio amerita y que vamos a cumplir como tal: nos invita a apostar, en una década, a tener un nivel tecnológico muy importante que nos permita competir", señaló Solá.

El ministro, sin embargo, expresó su decepción sobre los términos en los que se negoció el pacto, anunciado hace ya un año. Según dijo, el tratado no cumple las expectativas en cuanto al nivel de apertura de Europa a los productos agrarios del bloque regional. "Nos hubiera gustado entrar de una manera mucho más fácil y tener más acceso de lo que nos han dado", dijo y señaló que la cuota de ingreso de esos productos a Europa será menor a lo establecido en otros acuerdos vigentes.

El encuentro de los ministros se lleva a cabo horas después de que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, afirmara que no avanzará la implementación del acuerdo de libre comercio Mercosur-UE si hay países que se manifiesten en contra del Acuerdo de París contra el cambio climático, como Brasil. El mandatario francés efectuó esas declaraciones luego de una dura derrota en las elecciones municipales en las que el partido ecologista amplió su influencia.

A fines de abril, la Argentina había generado revuelo en la región tras anunciar la suspensión de la participación argentina en las negociaciones externas del Mercosur con países como Corea del Sur o Singapur. La decisión generó malestar en los países miembros y especulaciones sobre una posible ruptura del bloque regional, pero la tensión se diluyó y la Argentina ratificó su permanencia en la mesa de negociaciones.

El malestar de la Casa Rosada se había generado luego de que países como Brasil y Uruguay buscaran acelerar la firma de los acuerdos. El Gobierno manifestó sus reparos por el golpe que podría generar a la industria local una apertura acelerada de las economías.

Llamado a la unidad

Aunque no se refirió directamente a ese episodio -que volvió a dejar expuestas las fuertes diferencias entre los gobiernos de Fernández y Jair Bolsonaro, el canciller hizo un llamado a la unidad para atravesar la pospandemia, tiempo en el que se dará "la reconstrucción" de las economías. "No es fácil, pero debemos superar los prejuicios, los mandatos, la historia política de cada uno, el ideario. Los pueblos no quieren ni entienden ningún tipo de pelea. Los pueblos quieren viajar, conocer, unirse y la conexión en todo sentido. La energía está en el comercio y en todas las demás conexiones", dijo.

Es la primera vez que el Mercosur mantiene una reunión de alto nivel de manera virtual. Antes de la pandemia, estaba previsto que la reunión de cancilleres y mandatarios que esta semana se realiza por la plataforma Zoom se lleve a cabo en la ciudad de Encarnación.