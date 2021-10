“Son unos chantas”: la feroz crítica de un intendente kirchnerista a la Cámara Argentina de Comercio por decir que el congelamiento de precios provocará “desabastecimiento”

El intendente de Ensenada, Mario Secco, se sumó hoy a la acalorada discusión que se dio entre el Gobierno y la Cámara Argentina de Comercio (CAC) por el congelamiento de precios que se estableció hasta el 7 de enero. En declaraciones radiales, calificó de “chanta” a la entidad un día después de que su presidente, Mario Grinman, asegurase que la medida impulsada por el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, traerá “desabastecimiento”.

Al ser consultado en AM 750 sobre los dichos del titular de la CAC, el jefe comunal kirchnerista sostuvo: “Son unos chantas y a mí no me extraña que digan eso. Ellos responden a [Mauricio] Macri y a toda su cría, estuvieron prendidos todos estos años con el liberalismo, como la mesa del campo y todos los locos esos”.

Y siguió: “Sabemos cómo juegan: nunca van a estar de acuerdo con nosotros y a tratar de tener la carne barata para el pueblo argentino. Ellos están en otra joda, en hacer el billete, y no les importa nada, como cuando Macri saqueó este país. No les importa nada, total el que sufre es el pueblo. Los tipos pasean por el mundo mostrando sus cuentas y toda la guita que se llevaron”.

Frente al escenario planteado, respaldó la decisión de Feletti de congelar por 90 días los precios de 1482 productos. Además -y en línea con el Gobierno-, adjudicó la suba de los precios de los alimentos a una decisión exclusiva de los empresarios. “Lo que están haciendo es sanguinario y no tiene nada que ver con la inflación. La inflación está, ahora los 1400 productos son manejados por 18 empresas”, argumentó.

Así las cosas, Secco consideró que el flamante secretario de Comercio Interior “está defendiendo al ciudadano de estos miserables” y enmarcó el alza de los artículos en un contexto electoral. “Hacen esta corrida para joder, porque saben que se está revirtiendo la situación en la provincia de Buenos Aires y todos los números dicen que vamos a ganar el 14 de noviembre. Buscan hacerse de una moneda mucho más rápido, por un lado, y por otro está la jugadita política que les mandan a hacer [Héctor] Magnetto y el macrismo”, concluyó.

“Va a haber desabastecimiento”

Los dichos del intendente fueron en respuesta al vaticinio de Grinman sobre el próximo faltante de mercadería como consecuencia del congelamiento: “La medida fue una imposición y hay productos que retrotrajeron los precios a octubre cuando [los empresarios] habían tenido un permiso de la exsecretaria de Comercio Interior, Paula Español, para hacer el aumento correspondiente. Entonces, va a haber desabastecimiento, no tenga ninguna duda, porque cuando se termine algún producto ya fabricado, si provoca pérdida [producirlo], no lo van a volver a fabricar. No hay manera”, aseguró el presidente de la CAC.

Asimismo, aclaró que las empresas integrantes de la Cámara no son formadoras de precios, dado que son “el último eslabón de la cadena”. “Que vayan en todo caso a los 15 formadores de precios del país y que hablen con ellos, que seguramente van a tener una explicación razonable. Pero claro, para el gobernante siempre es más fácil encontrar un culpable y no reconocer los errores propios. Entonces los empresarios somos los culpables de la inflación en la Argentina que desde hace 70 años tiene un promedio de 60% anual de inflación”, aseveró.

En respuesta a tales declaraciones, Feletti hizo una publicación en las redes sociales donde expresó: “Ni amenazas a los argentinos y argentinas ni desabastecimiento. Lamentamos mucho este tipo de amenazas que no son a un Gobierno ni a una política, sino al Pueblo argentino”.