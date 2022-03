Sorpresiva jugada de Bullrich generó malestar en JxC y alineó a la UCR con la CC de Carrió

Más allá de la celebrada postal de unidad de la madrugada del viernes en la Cámara de Diputados, la incómoda discusión que generó en la cúpula de Juntos por el Cambio el aval legislativo al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) dejó heridas abiertas en el espacio.

Luego de que la conducción de la coalición opositora lograra la semana pasada consensuar la estrategia legislativa y acompañar el proyecto del oficialismo con el objetivo de evitar el default -el aporte de los votos de JxC fue clave para que Alberto Fernández consiguiera la media sanción-, una nueva jugada impulsada por el Pro volvió a provocar ruidos internos. Es que los trascendidos de que la Casa Rosada analizaría un aumento de las retenciones al maíz, la soja y el trigo, una versión que fue descartada ayer por la portavoz presidencial Gabriela Cerruti, puso un guardia a los jefes de Pro, sobre todo, a Patricia Bullrich y Mauricio Macri, quienes amagaron con no facilitarle al oficialismo el tratamiento del acuerdo con el Fondo en el Senado -no colaborar con los dos tercios para no habilitarle el debate sobre tablas el jueves- si Fernández no retiraba la medida.

Es más, amenazaron con llevar el tema a la mesa nacional de JxC, para discutirlo con sus socios de la UCR y la CC en una “cumbre urgente” por Zoom. Sin embargo, la reunión no llegó a concretarse.

Es que la jugada de Pro -una idea apalancada por Bullrich que fue debatida por Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta, entre otros- se diluyó apenas los voceros de la Casa Rosada, ante la presión del campo y las críticas tanto de la oposición como de los gobernadores peronistas de Córdoba, Juan Schiaretti, y Santa Fe, Omar Perotti, aclararan que el Ejecutivo nacional solo contempla una subir dos puntos las retenciones a la harina y el aceite de soja, que tributan 31%.

Además, ni los radicales que responden a Gerardo Morales, jefe de la UCR, ni Martín Lousteau o Alfredo Cornejo ni la fuerza de Elisa Carrió estaban de acuerdo con condicionar el aval al convenio con el FMI a la suba de retenciones. Es más, Lousteau y Cornejo relativizaron la movida del macrismo. “No hay nada que discutir, una cosa no tiene que ver con la otra”, apuntaron desde la bancada de la UCR. Desde Dubái, a donde viajó para participar de una misión comercial junto al canciller Santiago Cafiero y otros gobernadores del norte, Morales también minimizó el tema. En el macrismo mascullan bronca por las últimas críticas que le dedicó el jujeño a Pro, pero se contienen. “Satura y molesta lo de Morales: o quiere posicionarse o busca que reaccionemos”, dicen en el partido fundado por Macri. Morales se fastidia cuando lo cuestionan por su cercanía con Sergio Massa o Fernández.

Lousteau saluda a Guzmán en el Congreso Fabián Marelli - LA NACION

La maniobra de Pro provocó malestar entre las autoridades legislativas y partidarias de la fuerza de Carrió, quienes activaron sondeos entre los aliados del radicalismo y las “palomas” de Pro para saber si estaban en la misma sintonía que el macrismo. “Es válido y lógico armar una estrategia por el tema retenciones pero condicionar el apoyo en el Senado nunca fue parte de la conversación”, advierten en la CC. Como ocurrió con la retirada del macrismo en la apertura de sesiones o la discusión por el aval al pacto con el FMI, los lilitos y los radicales actuaron en tándem frente a un Pro “halconizado”.

La táctica de Pro

En la cúpula de Pro argumentan que el objetivo de filtrar que podrían retirarle el respaldo al acuerdo con el FMI en el Senado fue presionar al Gobierno para no aumente las retenciones a los granos. El lunes, horas después de que el Ejecutivo cerrara las exportaciones de aceite y harina de soja “hasta nuevo aviso”, los popes de Pro se juntaron vía Zoom. Allí, se consensuó una nueva táctica. Se conectaron Macri, Larreta, Bullrich, Laura Rodríguez Machado, Cristian Ritondo, Federico Angelini, y los referentes económicos del partido: Luciano Laspina y Hernán Lacunza.

La titular de Pro introdujo la idea de tensionar la cuerda en el Senado para que el Gobierno no avance con la suba de retenciones o, al menos, garantice que enviaría un proyecto al Congreso. De esa forma, JxC podría rechazar el aumento ante el malestar del campo y marcarle la cancha al oficialismo. “El Pro está activo y alerta. Vamos a hacer valer nuestro voto”, dicen cerca de Bullrich.

Juntos por el Cambio Juntos Por el Cambio

Según asistentes a la reunión de Pro, Macri propuso evaluar el planteo de Bullrich como una alternativa para frenar la eventual suba de retenciones. Larreta, en tanto, fue más cauto: dijo que había que consensuar con los socios de la UCR y la CC en la mesa nacional para evitar tensiones y cuidar la unidad. “Si vamos a liderar esto, llevémoslo a la mesa”, avisó.

También discutieron elaborar un proyecto de ley y consensuar el texto con los representantes parlamentarios de Roberto Lavagna y Schiaretti. Es más, estudiaron la chance de presentar amparos judiciales. Pero la movida perdió fuerza apenas Cerruti negó una suba de las retenciones a los granos. En Pro se jactan de que el Gobierno volvió a dar “marcha atrás” por la presión del macrismo. “Cambiaron las condiciones y ellos recularon. Por eso, ahora vamos a esperar”, apuntan en Pro.

Este miércoles el interbloque de JxC se reunirá a las 11.30 para discutir si le facilita o no los dos tercios al oficialismo para tratar sobre tablas el acuerdo con el FMI: “Vamos a escuchar, pero hay consenso para avanzar”, admiten en Pro. Los radicales quieren cerrar el tema esta semana.