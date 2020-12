Sputnik. Axel Kicillof le respondió a Fernán Quirós y dijo: "Yo me aplicaría cualquier vacuna" Fuente: LA NACION - Crédito: Prensa PBA

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, se quejó hoy de las críticas de la oposición a la vacuna rusa Sputnik V contra el coronavirus, que comenzó a ser aplicada ayer en todo el país, y le respondió al ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, quien advirtió sobre la necesidad de "acceder a la información técnica antes de la próxima entrega" del medicamento.

"Yo me aplicaría cualquier vacuna, siempre y cuando la apruebe la Anmat. No sé nada de bioquímica, pero la Anmat es clase 4, tiene especialistas muy reconocidos y tomó la decisión de recomendar el uso de la vacuna. Y yo confío en ellos, como cuando me tomo una aspirina o le pongo un antibiótico a mis hijos", argumentó el mandatario provincial en diálogo Radio Con Vos.

Kicillof, quien se convirtió ayer en el primer gobernador en aplicarse la vacuna rusa, destacó la decisión del gobierno de Alberto Fernández de negociar con Rusia para que el país pueda comenzar a inocular a la población antes de fin de año. Y resaltó que la Sputnik V "viene funcionando muy bien" y "ya se aplicó a cientos de miles de personas". "Es patético, no hay que prenderse", lanzó, respecto de los cuestionamientos de la oposición al acuerdo con Vladimir Putin.

Y se quejó de los dirigentes de Juntos por el Cambio que "siembran dudas" sobre el proceso de autorización de la Sputnik V y por la falta de datos sobre los efectos del medicamento en mayores de 60 años. "Tenemos una vacuna contra el coronavirus, que se ha aplicado a un montón de gente, de un laboratorio (Instituto Gamaleya) que nació antes de que Rusia fuera comunista. Ahora quieren llamarlo 'bolchevique'. Córtenla", exclamó, entre risas.

"Lo digo jocosamente, pero ¿sembrar dudas con un remedio que nos va a salvar la vida? ¡Dale!", completó.

Luego, Kicillof reavivó la tensión con el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta y apuntó contra el ministro de Salud porteño, quien dijo que "se necesita información técnica antes de la próxima entrega" de la Sputnik V. "Te digo algo de Quirós. La vacuna (Sputnik V) la están aplicando a los médicos de la Ciudad de Buenos Aires. Si tuviera alguna duda real y seria... los operativos de vacunación son provinciales. Las veinticuatro provincias estamos aplicando las vacunas y todos los gobernadores dijeron que se la van a aplicar", sostuvo.

Y subrayó: "Me parece que hay un doble discurso".

En ese marco, Kicillof contó que estaría dispuesto a recibir una dosis de la vacuna producida por Pfizer, en caso de que la Casa Rosada cierre un acuerdo con la empresa norteamericana. "No sé si está contraindicado. Pero si puedo y está disponible, me la aplicaría también", señaló.

El arranque de la campaña de vacunación con la inoculación de médicos y enfermeros con parte de las 300.000 dosis de la vacuna rusa Sputnik V coincidió ayer con un rebrote de casos con una cifra que no se registraba desde principios del mes pasado.

Según Kicillof, "disponer de una vacuna es un cambio absoluto en esta pandemia". "No teníamos un medio tan efectivo para luchar contra el coronavirus. Va a ser un proceso largo, a medida que se vaya vacunando primero los más expuestos y después los de más riesgo", explicó.

