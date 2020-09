En la Casa Rosada y La Plata coinciden en la Justicia debe determinar qué pasó con el joven y prometen sancionar a "toda la cadena de responsables" si se verificara la participación policial Crédito: Youtube

El gobierno nacional y el de la provincia de Buenos Aires reaccionaron con cautela ante la confirmación de que el cuerpo hallado el 15 de agosto pasado en un cangrejal de la localidad de General Daniel Cerri es el de Facundo Astudillo Castro. Hasta que no haya certezas sobre qué le ocurrió al joven de 22 años, no habrá cambios ni definiciones.

El presidente Alberto Fernández ratificó su apoyo a la familia Astudillo Castro y contó que hoy habló con Cristina Castro, madre del joven que había desaparecido el 30 de abril cuando salió de la localidad de Pedro Luro, donde vivía, con la intención de llegar a Bahía Blanca para recuperar la relación con su exnovia.

"Me llamó la mamá de Facundo y me dio la mala noticia de que los restos encontrados son los de Facundo. Quiero decirle a Cristina que cuenta conmigo y con Axel [Kicillof]. Los dos estamos comprometidos en saber qué pasó", dijo el Presidente al iniciar sus palabras en el acto por el Día de la Industria, en el partido bonaerense de Ezeiza.

Y agregó: "No dudes que estamos a tu lado, los dos queremos saber qué fue lo que pasó. Fue un amanecer ingrato para mí, pero bueno, tenemos que salir adelante".

La constatación que alcanzó el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), que identificó que el patrón genético de los restos óseos hallados el 15 de agosto coinciden con el ADN del joven fallecido, no resuelve la cuestión de fondo para las administraciones de Alberto Fernández y Axel Kicillof.

"No confirma qué pasó, por eso no podemos tomar ninguna decisión. No cambió nada. Ya sabemos que es Facundo, ahora hay que esperar que la Justicia determine qué le ocurrió", dijeron fuentes oficiales.

Lo que resta determinar con los resultados finales de la autopsia, son las causas y la data de la muerte de Astudillo Castro, lo que estará recién en los últimos días del mes. "Esto tiene que acelerar los tiempos de la Justicia", reclamaron fuentes cercanas el gobernador bonaerense.

En la Casa Rosada y La Plata siguen cada avance de la causa con atención. Es un tema "incómodo" para el Presidente y para el gobernador, según reconocieron desde ambas administraciones. Principalmente por la certeza que impulsa Cristina Castro, quien acusa a la policía de la provincia de Buenos Aires de haber matado a su hijo.

Si bien, desde la provincia insistieron en que aún no hay indicios en la investigación que abonen la teoría de la familia del joven muerto, insistieron en que, si la jueza federal de Bahía Blanca María Gabriel Marrón avanza sobre esa hipótesis, Kicillof sancionará "a toda la cadena de responsables". Pero no habrá ninguna acción disciplinaria hasta que la Justicia no determine qué fue lo que pasó.

El Gobierno busca contener a la madre de Facundo. El llamado de hoy fue consecuencia de la reunión que mantuvieron hace nueve días el Presidente y Cristina Castro en la quinta presidencial de Olivos.

Ahí, tras reunirse a solas, primero, y después con la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, y los abogados de la familia, la madre de Facundo anunció que renovó "la confianza en el señor Presidente". Ese encuentro, en el que el jefe del Estado le ratificó su "compromiso con las víctimas" y le anticipó que pondrá todo lo que esté a su alcance para esclarecer lo que sucedió con Facundo, sirvió también como un puente entre la familia y el gobernador bonaerense.