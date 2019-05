Stornelli pide indagar a Baratta, Valdés y Schiavi por las escuchas

Los audios revelan que conocían la maniobra antes de que se denunciara en Dolores Fuente: Archivo

El fiscal Carlos Stornelli contraataca. Tras la difusión de escuchas telefónicas entre presos y dirigentes kirchneristas que revelaron una maniobra para deslegitimar su actuación en la causa de los cuadernos, el fiscal se presentó ayer ante la Justicia para pedir la declaración como sospechosos de Roberto Baratta y Juan Pablo Schiavi , ambos presos, y del exembajador Eduardo Valdés, protagonista de una de las charlas .

Las escuchas del teléfono del pabellón de Ezeiza ordenadas por la Justicia en el marco de una causa por narcotráfico registraron conversaciones que revelan este complot. Los diálogos, dados a conocer por los programas La cornisa y PPT revelan que Baratta, Valdés, Schiavi y el exfuncionario Carlos Zelkovicz tenían conocimiento de algo "muy importante" que podía "ayudar a todos" los involucrados en la causa de los cuadernos. El primer audio es del 19 de enero (nueve días antes de la denuncia). En otros posteriores se habla de la reacción del juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla.

En la primera conversación, Baratta habla con Zelkovicz y dice: "Hay una versión que en este instituto [supuestamente el Instituto Patria] tienen algo muy importante que van a hacer en los próximos días". En su respuesta, Zelkovicz le dice: "Me llegó el rumor de que hay una bomba dando vueltas". En esa fecha, la causa todavía no se había iniciado.

El abogado de Stornelli, Roberto Rivas, copió en un CD los diálogos difundidos en los programas de televisión y amplió la querella en Comodoro Py 2002 contra los exfuncionarios kirchneristas.

Hay dos causas en ese sentido: una iniciada por la denuncia de las diputadas Paula Oliveto y Mariana Zuvic con supuestas transcripciones de estas escuchas que dijeron que les llegaron por vía anónima. Esa causa fue a sorteo y terminó en el juzgado de Claudio Bonadio , donde ayer el abogado de Stornelli amplió la querella. La otra tramita en el juzgado de Julián Ercolini. En ambas la fiscal es Alejandra Mángano.

A raíz de la denuncia a la que se refieren las escuchas, Stornelli quedó imputado en Dolores por supuesto espionaje ilegal y extorsión. Y no fue a las indagatorias porque sostiene que el juez es incompetente y que el caso es un armado. Ahora Stornelli dijo en su escrito: "Teníamos razón cuando decíamos que no queríamos concurrir a la jurisdicción del juez Ramos Padilla; por una lado por cuanto no es de su competencia los hechos" y " notábamos una suerte de indudable tinte persecutorio".

"El contexto que podemos llamar insólito, impensado y tal vez jamás pergeñado era prever con la supuesta complacencia del juez federal de Dolores el armado de una estrategia para perjudicar la figura de mi asistido", dijo el abogado Rivas. Y remarcó que los audios revelan que diez días antes del inicio del caso en Dolores "ya estaba armada" una maniobra para perjudicar a Stornelli.