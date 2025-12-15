Sur Finanzas: detectan transferencias sospechosas con Argentinos Juniors y un entramado que incluye a otras “cuevas”

El fiscal en lo Penal Económico Emilio Guerberoff decidió hoy desprenderse de una causa donde estaba siendo investigado Ariel Vallejo, el financista cercano a Claudio “Chiqui” Tapia, y la remitió a la Justicia de Lomas de Zamora. En el primer expediente aparecieron transferencias sospechosas entre una constructora investigada por lavado de dinero y el club Argentinos Juniors, que fue allanado la semana pasada por los vínculos con Sur Finanzas.

La causa del fuero en lo Penal Económico, revelada por LA NACION en noviembre, está centrado en una empresa denominada Construcciones TAR, creada por dos personas que habrían actuado como testaferros. La Procelac y la UIF detectaron que esa firma recibió más de $6000 millones en sus cuentas bancarias entre septiembre de 2022 y julio de 2023. Ese dinero luego fue enviado sin ninguna justificación clara a casas de cambio, sociedades agroganaderas, droguerías y agencias marítimas.

Del universo de las casas de cambio, los investigadores apuntaron a Concordia Inversiones y a Centro de Inversiones Concordia, que recibieron de la constructora $180.108.873 y $65.498.745, respectivamente. Esa segunda entidad era de Ariel Vallejo, aunque luego la dejó en manos de su madre.

En el listado de transferencias de Construcciones TAR apareció el club Argentinos Juniors. Los montos de esos movimientos, según fuentes judiciales, todavía no figuran en el expediente porque hace pocos días se levantó el secreto fiscal y bancario de todas las personas y sociedades investigadas. Sin embargo, el fiscal mencionó ese vínculo entre las dos causas para declinar la competencia a Lomas de Zamora, donde se investiga el vínculo de Sur Finanzas con los clubes.

En un dictamen de 28 páginas al que accedió LA NACION, Guerberoff también argumentó que la causa de Lomas de Zamora, a cargo del juez Luis Armella y la fiscal Cecilia Incardona, está más avanzada y es más “abarcativa”. “Se presenta como la solución obligada, por cuanto garantiza, por un lado, poner la pesquisa en cabeza del Tribunal con competencia más amplia y por otro, asegurar una mejor y más pronta administración de Justicia”, explicó.

En el expediente que tramita en Lomas de Zamora hay detalles de los movimientos entre Sur Finanzas y el club que preside Cristian Malaspina, un incondicional del presidente de la AFA. LA NACION reveló que hay transferencias con Argentinos Juniors por al menos $200 millones. El ranking está encabezado por San Lorenzo, con $660 millones, y aparece Racing Club, con $100.005.990.

Claudio Chiqui Tapia y Cristián Malaspina

Antes de desprenderse de su causa, Guerberoff planteó que el cruce de las investigaciones podría apuntar a un entramado de “cuevas financieras” que podrían estar involucradas en una maniobra de lavado junto a los clubes. “Es fundado sospechar que las sociedades Concordia Inversiones, Centro de Inversiones Concordia y Sur Finanzas PSP junto a otras afines, resulten intermediarias en un circuito de movimiento de fondos que involucre, por un lado, ”cuevas financieras", así el caso de Construcciones TAR, y por otro, entidades con una actividad formal (así las vinculadas al mundo del fútbol), que podrían aportar el andamiaje necesario para dar apariencia legal a esos fondos", se puede leer en el dictamen.

La decisión del fiscal ahora debe ser ratificada por Armella, que también espera una decisión de la Cámara Federal de La Plata por una puja con el juez Federico Villena, que fue sorteada para investigar la denuncia de la DGI contra Vallejo.

El expediente de Penal Económico venía acumulando pruebas contra Vallejo, sus sociedades y su patrimonio. Todos los informes habían sido remitidos al Departamento de Investigaciones Delitos Económico de la Prefectura Naval, que hace pocos días mandó un informe con algunas conclusiones preliminares. Con esos datos, la Fiscalía pidió el levantamiento del secreto bancario y fiscal de todos los imputados, lo que se concretó el jueves pasado.

Allanamiento en oficinas de Sur Finanzas en galería Suipacha Camila Godoy

Unas horas después, la Fiscalía recibió un oficio del juzgado federal de Lomas, a cargo de Armella, con detalles sobre la investigación donde se realizaron los allanamientos contra los clubes y donde se ordenó la detención de la tesorera de Sur Finanzas, Micaela Sánchez, que se negó a declarar.

Ese cruce de información revela que además de Vallejo están siendo investigadas varias personas de su entorno, como su exmujer, Barbara Castelli, quien figura como empleada de ARS Cambios (otra casa de cambio), y su pareja actual, Maite Lorenzo, con presencia en varias de las sociedades del financista.

Ya había aparecido su madre, Graciela Vallejo (65), que es accionista de varias empresas y titular de autos de lujo. Esa mujer aparece como dueña de un Alfa Romeo Stelvio 2.0, de 2025, un todoterreno valuado en más de 80.000 dólares. Y hasta hace poco tiempo, según los registros oficiales, fue “propietaria” de un Porsche Macan (2023), un Porsche 718 Boxster (2019), un BMW X2 20I (2019), y un BMW X4 20I (2018). En el mercado local esa flota cuesta no menos de 350.000 dólares.