Tapia pidió que se cierre la causa por una presunta evasión de la AFA por casi 20.000 millones de pesos

El presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, realizó una presentación en la Justicia a través de sus abogados pidiendo el cierre de la causa que se inició con una denuncia del Gobierno e investiga la presunta retención de aportes por más de 19 mil millones de pesos.

Se trata de un pedido por falta de acción ante la inexistencia de delito que fue presentado ante el juez penal Económico Diego Amarante. Allí, los abogados plantearon que la retención de esos aportes no configuraba ningún delito.

La denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) está basada en la supuesta retención indebida de tributos, por un lado, y el manejo de los recursos de la seguridad social de los clubes, por el otro.

Pero la AFA sostiene que esas deudas no son exigibles puesto que existe una comunicación del Ministerio de Economía, prorrogada en cuatro oportunidades, que suspendieron las ejecuciones fiscales y que por lo tanto los abogados del Estado no pueden llevar a juicio esas retenciones, según argumentaron los letrados Norberto Frontini y Lucio Simoneti.

El juez Amarante le corrió vista al fiscal Claudio Navas Rial para que se exprese y luego será el turno de ARCA, que es querellante en el expediente.

Chiqui Tapia de vacaciones en el Balneario 12 de Punta Mogotes, en enero pasado Mauro V. Rizzi

El juez solicitó en las últimas semanas informes a distintas entidades bancarias para establecer el estado general de las finanzas de la asociación que lidera Tapia. El período que se encuentra bajo revisión abarca 2024, 2025, y unos meses de 2023, indicaron las fuentes consultadas.

Hasta antes de esta presentación, eran dos los ejes bajo análisis. Uno, relativo a los tributos: en tanto agente de retención, la AFA acopia los impuestos correspondientes a los sueldos de sus empleados y cuenta con un plazo de 30 días para girarlos al organismo recaudador. Según la denuncia, ese plazo fue incumplido.

El otro tiene que ver con la seguridad social de los clubes: el 7,5% de las entradas que se venden para ver a los equipos de futbol está destinado a una caja de seguridad social de la AFA. De nuevo, la entidad que nuclea a los equipos debe girar ese dinero a ARCA dentro de un plazo de 30 días para no incurrir en falta.

Durante los últimos dos años, el organismo recaudador detectó irregularidades en esos giros. En un primer momento, la cifra denunciada ascendía a 9.500 millones de pesos, pero luego, con una ampliación de la denuncia original, el monto se elevó a más de 19.500 millones. La hipótesis de la Justicia es que el dinero podría haber sido utilizado como una herramienta de financiamiento por parte de la AFA.