El exembajador argentino ante el Vaticano Eduardo Valdés fue interpelado por su hijo en las redes sociales para que emita su voto a favor de la legalización del aborto

A horas de que comience la sesión en la que se debatirá el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en Diputados, el diputado nacional por el Frente de Todos y exembajador argentino ante el Vaticano, Eduardo Valdés, recibió una carta abierta de parte de su hijo, el legislador porteño Juan Manuel Valdés, con un pedido expreso para que su voto sea a favor de la ley.

El legislador porteño por el Frente de Todos publicó la carta en sus redes sociales e interpeló a su padre, quien manifestó en varias oportunidades estar "en contra del aborto". Valdés padre reconoció en una entrevista con Diario Perfil hace menos de un mes que el debate por la legalización del aborto se trata de una "discusión arcaica" y dijo que el proyecto de la IVE "va a ser ley". Pero el color de su voto -verde o celeste- todavía está en suspenso.

"Nunca pensé escribir estas líneas, menos publicarlas. Pero ambos somos ya personas públicas, con responsabilidades institucionales que nos trascienden y con el poder que nos dieron los votos para aprobar leyes que cambien la vida de la gente. Vos en el Congreso y yo en la Legislatura de la Ciudad tenemos la tarea de representar a nuestro pueblo. El debate del que vas a participar esta semana será histórico, sentando precedente en toda la región y será estudiado por las futuras generaciones", introdujo Valdés.

El legislador porteño Juan Manuel Valdés le pidió a su padre en una carta abierta que vote a favor de la legalización del aborto

Eduardo Valdés forma parte de la mesa chica de Alberto Fernández pero también mantiene un vínculo estrecho con la vicepresidenta Cristina Kirchner. Fue el representante de la Argentina ante la Santa Sede durante los últimos dos años de su gobierno (2014 y 2015) y es amigo del Papa Francisco.

"Sé que cuando decís que no pudiste "deconstruirte" -continuó la carta-, lo hacés con la honestidad que te caracteriza. Que para tu generación hay debates en los que te sentís ajeno. Pero quiero que sepas que la discusión sobre la interrupción voluntaria del embarazo no es sobre generaciones o modas. Ni siquiera es una discusión sobre tus convicciones personales, es sobre la Justicia Social. Nadie va a obligarte a que apoyes el aborto. Nadie siquiera debe sentir agrado con esa situación traumática. Mucho menos será obligatorio que las personas que no lo deseen interrumpan su gestación. Pero sí se trata de acompañar, dignificar la vida de quienes por diversas razones las llevan a tener que asumir esa decisión".

"(...)Te pido que pienses bien pienses bien el voto que vas a emitir. Votando a favor vas a permitir que esto deje de ser tabú y la sociedad sea un poco más justa mientras vos mantenés en pie todas tus convicciones. Pensá en lo que te diría esa hija que siempre me dijiste que querías tener. O en tus posibles nietas. Ellas te pedirían que así lo hagas", concluyó la carta del legislador a su padre.

