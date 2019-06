Tensión entre los intendentes del PJ por la negociación con Massa

Los jefes comunales no quieren que el kirchnerismo le ceda al tigrense los lugares en las listas de legisladores que consideran propios Fuente: Archivo

Mientras avanzan las negociaciones entre el kirchnerismo y el Frente Renovador para formar un frente electoral, se generó un inesperado foco de tensión dentro del PJ bonaerense. Un grupo de intendentes peronistas del conurbano advirtió al Instituto Patria que las tratativas no deben tenerlos como variable de ajuste.

El conflicto es una derivación de las tensiones que provocó la designación de Axel Kicillof como precandidato a gobernador porque ese lugar era pretendido por los jefes comunales. Cuando Cristina Kirchner eligió a su exministro de Economía para encabezar la fórmula bonaerense, los intendentes lo aceptaron a regañadientes, con la condición de que los compensaran en el armado de las listas legislativas nacional y provincial.

El problema es que esos lugares en las boletas forman parte hoy de las negociaciones con Sergio Massa , a cargo de Máximo Kirchner y de Alberto Fernández. El precandidato a presidente recibió ayer el alta médica y dejó el Sanatorio Otamendi, donde había estado internado desde el lunes a la noche, por una afección pulmonar.

"Yo quiero sumarlo, quiero que en el futuro sea parte de los que gobernamos la Argentina", dijo Fernández sobre Massa, pero advirtió que la posibilidad de que se cerrara el acuerdo era de cinco sobre diez.

En un clima de fuerte hermetismo, las versiones sobre los términos de las tratativas entre el kirchnerismo y Massa son de lo más diversas. Circuló información sobre un encuentro entre Massa, Máximo Kirchner y el presidente del PJ nacional, José Luis Gioja, que fue desmentida por los protagonistas. Dirigentes del Frente Renovador dijeron a LA NACION que la reunión existió y que las negociaciones están encaminadas.

El massismo pone en juego siete bancas en la Cámara de Diputados bonaerense y dos en el Senado provincial. También seis bancas de diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires, todos lugares que consiguió en 2015, cuando superó el 20 por ciento de los votos como candidato a presidente. El desafío para los negociadores del kirchnerismo, nada fácil, es alcanzar un acuerdo con el Frente Renovador, sin quebrar la relación con los jefes comunales.

Varios intendentes mastican bronca porque todavía no tuvieron un encuentro cara a cara con el precandidato a gobernador. De recorrida por la provincia, Kicillof todavía no hizo los gestos que esperaban esos jefes comunales del peronismo. ¿Qué quieren? Saber que los van a tener en cuenta, que van a tener participación en un eventual gobierno provincial. "No tenemos problemas en cerrar con Massa; el problema es que el candidato en la provincia no nos hizo ni un guiño", dijo a LA NACION un intendente.

Las negociaciones deberían cerrarse antes del miércoles, fecha límite para la inscripción de los frentes electorales.