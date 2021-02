Cumbre Larreta y Bullrich en medio de las tensiones por el armado en la Capital Fuente: LA NACION - Crédito: Ignacio Sánchez

En medio de la creciente tensión en Pro por la estrategia electoral en la Ciudad, el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y Patricia Bullrich, presidenta del partido fundado por Mauricio Macri, tienen previsto volver a encontrarse cara a cara esta semana.

El alcalde y la exministra de Seguridad son los principales exponentes del ala moderada y del sector de los "duros" del partido, respectivamente, las dos líneas de Pro que se disputan el poder interno tras la salida de Macri de la Casa Rosada. Pese a los tironeos constantes entre ambos bandos, Larreta y Bullrich suelen reunirse y dialogar con bastante frecuencia. La última vez que hablaron por teléfono fue el martes pasado, después de que estallara el escándalo por la "vacunación vip". Quedaron en verse esta semana.

En el larretismo patean hacia adelante las discusiones"electorales", pero reconocen las tensiones con Bullrich por el armado de listas. Les incomoda su perfil "extremista", ya que complica la intención del alcalde de alejar a la coalición del macrismo duro, y ante cada provocación de la exministra repiten: "No tiene un rol en la gestión, ella está en lo partidario".

En el pelotón de Bullrich anticipan algunas líneas del libreto que llevará la exministra a su reunión con Larreta. "Ella quiere que las listas se armen por consenso en la Ciudad", advierte uno de sus alfiles.

Con un discurso más combativo que Larreta, Bullrich pretende encabezar la lista de candidatos diputados nacionales de Juntos por el Cambio en la Ciudad, principal bastión opositor. "No es un capricho, los números de las encuestas la avalan", se envalentonan en su entorno. Pero Bullrich, con la venia de Macri, también quiere tener injerencia en el armado de las nóminas en la Capital, donde Larreta tiene compromisos con varios aliados, como los radicales que responden a Martín Lousteau, con Graciela Ocaña (Confianza Pública) o Roy Cortina (Partido Socialista).

La intención de Bullrich, coinciden sus laderos, es acordar con Larreta, pero no descarta ir a una interna si no hay consenso. Bullrich sospecha que Rodríguez Larreta quiere "inventar" candidatos en la Ciudad, como Fernán Quirós o María Eugenia Vidal, para obstaculizar su postulación. "No quiere que le impongan un candidato de la galera en la Ciudad. ¿Con qué fin lo hacen? No hay que adelantar la discusión por 2023", advierte un dirigente del círculo de confianza de Bullrich, quien continúa con su gira por el interior del país para presentar su libro "Guerra sin Cuartel" y construye con sigilo un perfil presidencial.

Quienes la rodean se entusiasman con el acompañamiento que recibe Bullrich en los grandes centros urbanos -estuvo el viernes en Rosario- y aventuran "una negociación dura" con el jefe de gobierno. "La idea es que un montón de gente tenga más espacio en las listas", comentan. En cambio, otra espada de la titular de Pro asegura que Bullrich "no pretende entrar en el poroteo ni se va a pelear por un concejal más o menos", pero no quiere imposiciones. "Larreta no va a tener la lapicera", repiten en el búnker de Pro, en Balcarce 412.

Dardo a Quirós

La semana pasada, Bullrich apuntó contra Quirós, su potencial rival en las PASO, quien había calificado como "un error grave" el escándalo por el vacunatorio vip. "Es más serio que un error. Tiene que haber definiciones más contundentes", dijo en LN+. Para bajar la tensión con Larreta, cerca de la titular de Pro minimizan el ataque al ministro de Salud porteño. "Ella, como dirigente política, no puede decir que solo es un error", afirma un alfil de Bullrich. Quirós, en tanto, se muestra reticente a dar un salto al Congreso y, menos aún, en medio de la pandemia.

Rodríguez Larreta, que también recorre el país e insiste con ampliar hacia "el centro" a Juntos por el Cambio, se enfoca en la gestión y pide postergar las discusiones electorales. Los armadores del jefe de gobierno creen que lograrán un acuerdo con Bullrich y niegan que busquen obstaculizar su candidatura en la Ciudad. "¿Por qué Patricia no podría encabezar la lista? Siempre que armamos listas en la Ciudad nos sentamos con todos los sectores y acordamos. Nunca lo hicimos a dedo", se queja uno de los principales estrategas de Larreta.

En el larretismo también le quitan relevancia a la posibilidad de que Bullrich se convierta en una eventual amenaza para el proyecto presidencial del alcalde, tras un probable triunfo contundente en la Ciudad, bastión opositor. "Todos los que ganan en las legislativas después se desinflan para la presidencial", lanza un dirigente de Pro cercano a Larreta.

En la cúpula del gobierno porteño se exasperan cuando escuchan a los "duros" agitar la posibilidad de que haya una interna en la Ciudad. "Quieren hacer una interna ahora y no se dan cuenta de que enfrente está el kirchnerismo, que te mete cinco denuncias en un día", exclama un funcionario en un despacho de la sede de Uspallata. A su vez, ponen en duda de que se den las condiciones sanitarias para que se realicen las PASO en agosto.

Rodríguez Larreta y Mauricio Macri Fuente: Archivo

En la Ciudad aventuran que Rodríguez Larreta intentará diseñar una oferta electoral en el distrito en sintonía con su modelo para 2023: "Más amplio que cerrado. Tendrá el perfil mayoritario de Juntos por el Cambio", aventura un funcionario porteño.

En el entorno de Macri, que avala los movimientos tácticos de la titular de Pro, no descartan una interna. "Es sencillo, si no se ponen de acuerdo, irán a internas", dice uno de los dirigentes que dialoga con mucha frecuencia con Macri. En ese caso, en las oficinas del expresidente en Olivos imaginan un escenario similar a la de 2015, cuando Larreta y Gabriela Michetti se enfrentaron por la sucesión de Macri en la Ciudad.

