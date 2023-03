Tolosa Paz denuncia que grupos piqueteros presionan a beneficiarios para no terminar sus estudios

escuchar

En un día en que la presión de los piqueteros sobre la ministra de Desarrollo Social Victoria Tolosa Paz se vuelve a ver en las calles -amenazan con acampar por tres días- desde la cartera denunciaron que el Polo Obrero y la Corriente Clasista y Combativa desalientan a los beneficiarios del Potenciar Trabajo a anotarse en el programa terminalidad educativa, que permite optar por terminar los estudios y que desplaza, de algún modo, a las organizaciones de un lugar de control.

Fuentes del Ministerio dijeron a LA NACION que en las últimas horas recibieron audios y mensajes de personas inscriptas en el Potenciar Trabajo que infirieron que referentes de la Corriente Clasista y Combativa (CCC) -alineada al Gobierno y comandada por el diputado nacional frentetodista Juan Carlos Alderete- y el Polo Obrero -con Eduardo Belliboni como principal exponente- los desalentaron a inscribirse en el programa Volvé a Estudiar, al decirles que como consecuencia perderían el cobro de la ayuda social.

Mensajes que recibieron en Desarrollo Social

“Según los mensajes que llegaron por vías electrónicas y telefónicas al ministerio, y que también fueron replicados en diversos grupos de mensajería instantánea de varias organizaciones, los referentes piqueteros de la CCC y el Polo Obrero les aconsejan a los interesados no responder, o que elijan la opción de no querer estudiar, para evitar ser cambiados de Unidad de Gestión y ‘perder’ el programa, en caso de no aprobar o no asistir al establecimiento o centro educativo”, se quejaron desde Desarrollo Social.

En el edificio que tiene estampada la cara de Eva Perón entendieron que esto forma parte de una “campaña de desprestigio y desánimo” a la iniciativa que anunció Tolosa Paz el último 24 de febrero, que permite que los beneficiarios del Potenciar Trabajo puedan optar por ir a proyectos productivos, pero también por finalizar la escuela primaria y secundaria. Esto causó descontento en algunas organizaciones sociales, incluso en parte de las que respaldan al oficialismo, donde alegan que la funcionaria quiere así desmantelar la entrega de materiales, en el marco de un supuesto “ajuste” pactado con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Por su parte, desde Desarrollo Social enfatizaron en que 52,54% de las 596.199 notificaciones que fueron enviadas hasta el momento para que las personas ratifiquen su intención de terminar sus estudios no fueron respondidas. Sin embargo, celebraron que 143.885 personas -entre ellas, 60% mujeres- realizaron la preinscripción para comenzar o retomarlos.

Sin embargo, en diálogo con LA NACION, Belliboni advirtió que es falso que él o su organización desalienten a los beneficiarios a inscribirse en el programa Volvé a estudiar. Y agregó: “Nosotros mandamos incluso una minuta para pedir que se anoten”. En ese texto, al que refiere Belliboni, se aclara: “Debido a que les está llegando a los compañeros mensaje del ministerio para invitarlos a volver al estudiar, la posición de Polo Obrero es a favor de que los compañeros terminen sus estudios y están en su derecho de hacerlo. Durante el gobierno de Macri, donde la terminalidad era obligatoria para seguir cobrando, el Polo Obrero dispuso de comedores y locales donde funcionaron escuelita y FINES para este fin. En esta oportunidad el ministerio en la página de Mi Argentina aclara que el compañero tiene que inscribirse, pero es el compañero el que debe buscar su vacante, además de subir el certificado de inscripción y cada tres meses la constancia de alumno regular para adegurarse seguir cobrando el plan. Lo que el ministerio no aclara es que pasa si el compañero, por alguna circunstancia, no puede seguir estudiando o se le dificulta subir los comprobantes a la página de Mi Argentina”.

“El que no quiere que se haga esto es Pérsico”, dijeron otros dirigentes piqueteros en diálogo con LA NACION, en alusión al jefe del Movimiento Evita.

Denuncias "Volvé a estudiar"

“Todos los titulares que hayan validado su identidad y elijan el estudio como contraprestación mantendrán su Unidad de Gestión y el cobro de su Salario Social Complementario”, aclararon desde el Gobierno. Además, precisaron que “en caso de no querer continuar con los estudios, podrán volver a realizar las tareas socioproductivas y sociocomunitarias que realizaban anteriormente”.

En la cartera que lidera Tolosa Paz remarcaron que motivaron el programa Volvé a Estudiar después de los resultados de la validación digital de identidad. Es que ahí se comprobó que 777.520 personas no completaron la primaria y la secundaria, mientras que 615.795 (79,2%) manifestaron su intención de hacerlo.

Juan Carlos Alderete y Eduardo Belliboni, referentes de las organizaciones que fueron apuntadas desde el Ministerio de Desarrollo Social Archivo

Por eso, desde el ministerio cursaron invitaciones a través del asistente virtual del Estado nacional, TINA, para confirmar la intención de esas personas y ofrecer opciones educativas cercanas, en cada barrio y localidad. Este programa tiene el apoyo también del dirigente social Juan Grabois, quien plantea su conformidad, pero siempre que haya condiciones para recibir en el sistema a todos aquellos que manifiesten su deseo de culminar las clases.

Los mensajes y audios

Los comentarios que llegaron al área que conduce Tolosa Paz fueron de distinta índole, pero los usuarios coincidían en la preocupación por dejar de percibir el dinero que les corresponde por el plan, en caso de anotarse para ir a la escuela. “Hola, buenas tardes. Soy encargado de mantenimiento en un jardín comunitario y le dije a mi referente que quiero terminar mis estudios secundarios. Me dijo que si elijo estudiar, ya no puedo volver a mi puesto de trabajo si tengo algún problema y debo dejar. También me va a retirar su apoyo. ¿Qué debo hacer?”, decía uno de los mensajes a los que accedió LA NACION, que prefirió resguardar la identidad de esta persona.

“Los referentes piqueteros les están diciendo a su gente que no se le ocurra anotarse”, planteó un joven. “¿Dónde me puedo anotar en el Potenciar? Porque en mi barrio hay punteros gestores que quieren que hagamos tareas varias para ellos. Estuve haciendo sus trabajos durante cuatro meses y me fui de esa organización, ya que era una promesa incierta. Y ahora veo esto y quisiera terminar mis estudios”, refiere otro de los posteos.

Mensajes Potenciar Trabajo Captura

En tanto, un audio que llegó a Desarrollo Social y al que accedió LA NACION muestra la metodología detallada de cómo los “punteros” piqueteros les dan información falsa a los beneficiarios y les piden que no opten por ir a la escuela porque, si lo hacen, dejarán de percibir la ayuda.

“Hola, ¿cómo va? Mirá ahí te envié una fotito que es un mensaje que están mandando desde TINA preguntando si quieren terminar los estudios o no. A ver, si ustedes responden que sí, automáticamente lo que sucede es que los cambian de unidad de gestión y tienen que empezar a cursar la escuela. Si no van todos los días, no aprueban y todo eso, se les va a caer el programa. Entonces, ¿qué aconsejamos nosotros? Que no respondan nada y en todo caso que sea “no quiero estudiar”. Un garrón, pero bueno. Es para que se aseguren que no los cambien de unidad de gestión y se queden sin resguardo”, advierte la dirigente social, que pide: “Avisale a todos los compañeros para que lo tengan en cuenta, porque los mensajes ya empezaron a llegar”.

Los números del TINA

Según los registros de la Secretaría de Innovación Pública, hasta el lunes 13 de marzo estos fueron los resultados de la notificaciones enviadas por el asistente virtual del Estado nacional:

Notificaciones enviadas: 596.199

Notificaciones entregadas: 508.977

Notificaciones leídas: 417.280

Del total de notificaciones:

143.885 personas presionaron el botón “Quiero estudiar”

54.174 personas presionaron el botón “No quiero estudiar”

47,46% de quienes leyeron la notificación contestaron

52,54 % de quienes leyeron la notificación no contestaron

