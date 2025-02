Tolosa Paz dijo que “hay una etapa cerrada en la conducción de Cristina”

Integrante de la nueva agrupación que se referencia en Axel Kicillof, Movimiento Derecho al Futuro (MDF), la diputada nacional Victoria Tolosa Paz dijo este miércoles que la etapa de conducción de Cristina Kirchner está “cerrada” y que hay que dar paso a un liderazgo del gobernador. Según planteó, Kicillof quiere desdoblar la elección legislativa de la Provincia con la nacional, lo que genera un alto punto de fricción con el kirchnerismo. Además, la exministra de Desarrollo Social albertista giró una serie de dardos para La Cámpora y hasta deslizó que, por estar “dispersos”, dejaron sin presupuesto 2025 al territorio bonaerense.

“Muchos de los que adherimos en el MDF creemos que hay una etapa cerrada en la construcción o conducción de Cristina hacia el conjunto del movimiento” , sostuvo en Radio Futuröck Tolosa Paz, que además cuestionó los modos que la expresidenta le imprime al Partido Justicialista (PJ), después de acompañar en su momento la lista de Ricardo Quintela, que se enfrentaba a la de la actual jefa peronista. “Muchos vemos a Axel tratar de no cometer los errores del pasado. Somos parte de un movimiento que fue cerrando la participación política y el debate. Naturalizamos que, en vez de ser el partido de la democracia y la participación, pasemos a ser el partido de la intervención”, se quejó.

Esto luego de que, en la reunión del PJ, Cristina Kirchner decidiera intervenir el partido en Misiones y Salta por prestar apoyo al gobierno nacional, mientras todavía continúan en la misma condición Corrientes y Jujuy. A las quejas que hizo Quintela por esta situación a través de un comunicado que publicó en sus redes sociales se plegó Tolosa Paz. “Los procesos de intervención son la imposición de quienes presiden. Si empezamos a desnaturalizar todo en función de si queremos ser el partido que representa a una orga determinada, si en lugar de la elección libre intervenimos para colocar con el dedo a determinadas personas, vamos por el mal camino. Creo que eso se empieza a notar y por eso el vaciamiento del PJ en esta última instancia”, aseveró, siempre contra la expresidenta.

Cristina Kirchner en la sede del PJ de calle Matheu PJ

No obstante, dijo que no tendría problemas con que Cristina Kirchner se postule como cabeza de lista en territorio bonaerense para diputada nacional. “El nombre de Cristina en la Provincia tiene un peso electoral de una enorme contundencia. No es un problema que sea candidata para nosotros, los que estamos integrando la Provincia, quienes caminamos y recorremos. Está claro que hay un reconocimiento muy grande a los años de Cristina, ese cariño está. Si la estrategia es ganar la Provincia, Cristina es candidata y podemos garantizarle un triunfo a la Provincia con la figura de Cristina, vamos a estar todos atrás de esa propuesta”, aseguró la legisladora.

Sin embargo, puso un reparo: dijo que antes de definir las candidaturas, en el peronismo deberán charlar cómo hacer para ganar la Provincia con un sistema electoral “inédito”, debido a que no va a haber PASO y a que se va a votar con dos métodos distintos: boleta única para cargos nacionales y boleta papel para los provinciales. “No tenemos una boleta que arrastre, Cristina si fuera candidata no empuja al resto de las categorías”, explicó y fue ahí que adelantó (como ya trascendía en off desde la Provincia) que Kicillof está para desdoblar la elección, pese a que esa no es la intención del kirchnerismo y tampoco en gran medida de Sergio Massa.

“ Axel Kicillof cree que ir a una elección concurrente donde tengamos dos urnas, con dos responsabilidades electorales -una del gobierno nacional y otra de la Provincia- es algo que puede salir muy mal. Kicillof dice: ‘Guarda que necesitamos tener una agenda provincial. Estamos desdoblando porque tenemos dos sistemas distintos, no porque a algún compañero o compañera le preocupe que Cristina sea la cabeza a diputados nacionales’. Tenemos que renovar 14 bancas, Dios quiera que podamos tener más diputados y si Cristina es la mejor electora, la vamos a llevar y a militar hasta la última baldosa de la Provincia . Pero el gobernador traza la estrategia y lo queremos acompañar porque él ganó las dos elecciones: a gobernador y la reelección”, dijo Tolosa Paz para marcarle la cancha a la vertiente K de UP. Incluso deslizó que a Kicillof la gente no solo le valora la lealtad y la gestión, sino “fundamentalmente” la honestidad.

Axel Kicillof con Andrés "Cuervo" Larroque y Victoria Tolosa Paz

“El lanzamiento de MDF no es para resolver los cargos en la Provincia, es para sembrar la esperanza en un pueblo de la Provincia que no ve en otra persona que no sea en Axel la posibilidad de ser un proyecto nacional ”, dijo también la diputada nacional, que en 2023 estaba dispuesta a competir contra el gobernador en la lista que a la Presidencia llevaba a Daniel Scioli y que tenía en ese entonces la bendición de Alberto Fernández. Finalmente se definió la unidad con Sergio Massa a la cabeza, que perdió contra Milei.

Contra La Cámpora

En tanto, los cuestionamientos de Tolosa Paz fueron también para La Cámpora. Dijo que todavía tiene el “sabor amargo” de aquel acto “horrible” que organizó Máximo Kirchner en el Club Atenas, donde avaló a sus seguidores a cantar contra Kicillof. “Hay una dirigencia política muy lejos de lo que siente el pueblo. Cuando caminamos los barrios de la Provincia nos dicen: ‘No se peleen, que nos gobierna este loco de Milei’. Ante eso responsabilidad, muchachos”, pidió.

Máximo Kirchner y Victoria Tolosa Paz rodrigo-nespolo-10977 - LA NACION

Y, no casualmente, comentó: “Queremos [para el cierre de listas] que quienes estamos atrás del MDF podamos expresar cabalmente quiénes queremos que sean los representantes de estas ideas, poder plantear que no es natural que el gobernador se encuentre sin presupuesto. Queremos legisladores que se animen a levantar la mano y votar el proyecto de presupuesto del Ejecutivo. Vimos en diciembre cómo el gobernador se quedó sin Presupuesto y sin herramientas para pagar las deudas, con un frente político totalmente disperso. ¿Qué hizo? Sacó músculo y organizó una tropa de hombres y mujeres que decimos ‘contá con nosotros para fortalecer la gestión y ser una opción de cara a 2027′. Porque no basta con fortalecer a Kicillof hoy”.

El tema del presupuesto provincial, que no se aprobó, generó una catarata de especulaciones. Es que la Legislatura, donde no se consiguieron los avales, está conducida por el camporista Facundo Tignanelli y en ese momento hubo altísimas sospechas de un boicot de “la orga” al gobernador.

