30 de septiembre de 2020 • 15:04

Con una condena a tres años y tres meses de prisión, que concluye el 31 de diciembre de 2021, hoy recibió la libertad condicional el maquinista de la tragedia de Once, Marcos Córdoba, quien estaba alojado en el penal de Marcos Paz. "Yo hice todo lo posible. No sé cómo dejar en claro que fue injusta la condena", dijo durante el viaje de vuelta a su hogar, en diálogo con el canal TN.

El maquinista se mostró "emocionado" por volver a reencontrarse con su familia. "Pasé mucho tiempo alejado de ellos y me parece bastante injusta la condena que tuve", insistió, y agregó: "Me siento emocionado porque al fin y al cabo pagué algo que no me correspondía, pero ya estoy en libertad para poder disfrutar de mi familia".

A su vez, Córdoba -detenido el cinco de octubre de 2018- aseguró: "Es remover todo de vuelta, angustia por más de que haya pasado ya bastante tiempo. Conmueve todavía, es algo que se lleva de por vida".

Su abogada Valeria Corbacho dio más detalles sobre la libertad condicional: "Marcos puede reintegrarse a la vida como cualquier ciudadano, cumpliendo con las medidas que le indicó el tribunal, que son para una persona de bien como Marcos. Tiene que realizar un proyecto laboral, que ya lo hemos identificado al tribunal, y además va a continuar con el tratamiento psicológico y estar siempre a derecho, hasta que se cumpla el tiempo de su corta condena".

Sobre ello, aseveró que la condena sí fue breve, pero que no por ello la dejan de considerar "injusta", aunque agregó: "Estamos satisfechos porque la Corte ha confirmado una sentencia que nos dio el 95% de la razón de lo que sostuvimos durante el juicio".

La letrada indicó: "Es un día de gloria para nosotros, hay muchos sentimientos encontrados porque consideramos que la pena por la que tuvo que pasar Marcos ha sido injusta, pero él se ha sometido siempre a la ley y ha cumplido su pena. Ahora está regresando con su familia, estamos todos muy conmovidos".

Además, sostuvo que "la libertad condicional se pidió cuando correspondía de acuerdo a la ley" y a los "beneficios que Marcos obtuvo por su comportamiento y por todo el trabajo que hizo en el marco de su detención carcelaria". En referencia con el accionar de su defendido en Marcos Paz, refirió que "tuvo siempre un comportamiento ejemplar y además hizo estudios y trabajo adentro del penal, por lo cual transcurrido el tiempo legal obtuvo la libertad condicional".

