En medio de la tensión entre el presidente Javier Milei y los gobernadores por el recorte de subsidios al transporte público, el Gobierno ratificó la decisión y dijo que si las provincias “ no pueden sostener la tarifa, la tendrán que aumentar”.

Fue el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien hizo la aclaración durante su habitual conferencia de prensa. “Si alguna provincia considera que no puede abonar ese subsidio o sostener la tarifa, la tendrá que aumentar, como creo que algunos manifestaron que van a hacer. Otros manifestaron que van a mantener el subsidio. Es una decisión de cada gobernador. Es un tema ajeno a nosotros”.

La decisión del Ejecutivo generó malestar y quejas por parte de mandatarios del interior, que apuntan a que la medida anunciada por el gobierno libertario es en respuesta a la derrota sufrida en el recinto esta semana con la ley ómnibus. Frente a esta postura, Adorni respondió: “Esto ya era una decisión tomada. Ya se había dicho que se iban a terminar los subsidios a la oferta. Simplemente lo empezamos a aplicar”.

En ese sentido, el portavoz afirmó que la decisión del Ejecutivo tiene que ver con que la aplicación de los subsidios al transporte debe ser responsabilidad de las provincias y no jurisdicción nacional. “Lo que no es nacional es un tema de las provincias, no entiendo a quiénes estamos perjudicando”, dijo.

El jueves el Gobierno decidió, a través de la Secretaría de Transporte dependiente del Ministerio de Economía, eliminar las transferencias al Fondo Compensatorio del Interior, a través del cual se financiaban los subsidios al transporte público en el interior del país. Como resultado, ese financiamiento pasó a ser responsabilidad de las distintas jurisdicciones.

“El transporte provincial y municipal es una responsabilidad no delegada a la Nación: las provincias y municipios son responsables de los subsidios. Nación va a seguir asistiendo al transporte que sea de jurisdicción nacional”, sostuvo Adorni.

Además, el funcionario explicó que la intención del Presidente es corregir “desajustes financieros” que se están dando desde la aplicación del sistema de subsidios a partir del 2004. “Estamos yendo a una tarifa que cubra el costo real del servicio. Cualquier aumento de tarifas de transporte de líneas es responsabilidad de las distintas jurisdicciones. El Gobierno va a seguir asistiendo a los usuarios que lo necesiten en este nuevo esquema”, agregó.

Al ser consultado sobre si las provincias han pasado a ser “enemigas”, Adorni aclaró: “No tenemos ni enemigos ni amigos, tenemos un norte claro. Queremos ir hacia una Argentina distinta. Entendemos que hay provincias que tienen la intención de ajustar sus cuentas y tener un Estado más moderno y otras que no. No podemos seguir subsidiando cuestiones que no nos corresponden”.

Con respecto a la continuación del esquema de subsidios al transporte en el Área Metropolitana de Buenos Aires, el portavoz adelantó que el tema “requiere el trabajo conjunto entre la Ciudad y la provincia de Buenos Aires” para acomodar el sistema y las tarifas. “Es más complejo”, aseguró.

LA NACION

