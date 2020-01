El secretario Francisco Meritello afirmó que no se usarán los medios estatales para fines partidarios

El nuevo secretario de Medios y Comunicación Pública, Francisco Meritello, sostuvo que la pluralidad será un pilar de su gestión al frente del sistema de medios estatales. Fue luego de las críticas que la nueva titular de Radio y Televisión Argentina (RTA), Rosario Lufrano, recibió de la oposición tras su discurso de asunción, en el que fustigó la gestión anterior y prometió que la misión de su equipo será "mostrar el daño que se ha hecho" durante la presidencia de Mauricio Macri.

Además de tildar a Lufrano de "revanchista", la oposición advirtió que la intención de la actual conducción es utilizar los medios públicos para fines gubernamentales y no estatales.

"Cualquier persona que me conoce sabe que eso no va a pasar", dijo Meritello a LA NACION para descartar la posibilidad de utilizar los medios públicos en beneficio del gobierno de Alberto Fernández. El funcionario indicó que la "absoluta pluralidad" va a caracterizar su gestión. "Antes que decirlo, prefiero que se vea en los hechos: ese es el norte hacia donde vamos", agregó.

Sobre el cuestionado discurso de Lufrano, que se emitió en vivo en la pantalla de la TV Pública, Meritello explicó que fue pronunciado "en el marco de la reunión con los trabajadores". También destacó que la nueva presidenta de RTA"no ha sido periodista militante".

En su exposición, Lufrano manifestó que la misión de su equipo era "mostrar el daño que se ha hecho" durante la presidencia de Macri. También habló del "destrato" sufrido por los trabajadores en los últimos cuatro años y de un "vaciamiento de contenidos". Además, cuestionó la labor de "los grandes medios".

Sobre el contexto en que Lufrano dio su discurso, Meritello remarcó que venían de escuchar "la cantidad de barbaridades" que vivieron los empleados durante los anteriores cuatro años en Télam, Radio Nacional y la TV Pública. "Había laburantes quebrados. En Télam estaban yendo a trabajar sin función", dijo Meritello a LA NACION. Sin embargo, aseveró que no tiene "vocación de mirar hacia atrás".

El secretario de Medios, quien fue destacado por la oposición debido a su carácter moderado, comentó que en su propio discurso de asunción está expresada la manera con la que piensan abordar los medios públicos.

"Esta gestión tiene que estar signada por la modernidad y la creatividad, por el sentido federal, educativo y cultural de nuestros contenidos", había dicho cuando asumió. "Les pido un enorme esfuerzo creativo para llegar de manera inteligente y entretenida, con contenidos educativos y culturales, que es lo que nos ha pedido Alberto Fernández", afirmó también a los trabajadores de los medios públicos, y agregó: "Vamos a reconstruir nuestro canal de bandera en todos los puntos de la Argentina".

Meritello detalló que "no hubo ningún contrato revocado" por su administración, pero que decidieron no renovar aquellos que finalizaban el 31 de diciembre de 2019. "No saqué a una sola persona", subrayó. Pero aclaró: "En las tres sociedades del Estado tengo 13 gerentes generales que no quieren renunciar y piden plata para irse".

Esos funcionarios fueron designados por la anterior administración y como ejemplo se mencionó al gerente de noticias de la TV Pública, Néstor Sclauzero.

En diálogo con LA NACION, Sclauzero dijo que no renunció porque nadie se lo pidió. "A mí nadie me dijo que me iban a echar. No pedí, ni dejé de pedir. No me dijeron que me corra", sostuvo. Aclaró que está de vacaciones y dijo que a los gerentes de las empresas del Estado les corresponde el cobro de indemnización si prescinden de sus funciones.