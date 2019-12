Medios públicos: asumen Rosario Lufrano y Francisco Meritello

La periodista Rosario Lufrano será la titular de Radio y Televisión Argentina, responsable de la Televisión Pública y de Radio Nacional

Horas después de la asunción del nuevo gobierno, se confirmó quiénes serán las nuevas autoridades en Medios Públicos, que volverá a estar bajo la órbita de la Secretaría de Comunicación de Presidencia. La misma estará a cargo de Francisco "Pancho" Meritello, que ocupará el puesto que en los últimos cuatro años tuvo Hernán Lombardi (bajo la denominación Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos).

La periodista Rosario Lufrano estará a cargo de RTA (Radio y Televisión Argentina), organismo que dirige Radio Nacional y la Televisión Pública; mientras que Bernarda Llorente dirigirá la agencia de noticias Télam. Resta saber el destino del Centro Cultural Kirchner y de Tecnópolis que, tras el nombramiento de Tristán Bauer, podría depender de Cultura .

Tanto Meritello como el ministro Bauer ya están en ejercicio, mientras que Lufrano y Llorente lo harán entre el 20 y el 27 de este mes. Rosario Lufrano fue directora ejecutiva de la Televisión Pública entre 2006 y 2008. Actualmente conduce los ciclos Hay otra historia, tanto en radio (de 16 a 18, en AM 990) como en televisión (de 21 a 22, en Crónica); y junto con Daniel Llermanos y Alejandro Stilman llevan adelante el espacio teatral-musical Balcarce 666.

En tanto, Bernarda Llorente, que conduce Detrás de lo que vemos, junto con Claudio Villarruel, en radio y en televisión (de 12 a 14 en AM 750 y los lunes, de 23 a 24, en Crónica), se separará de su compañero y socio, con quien mantiene una sociedad que ya lleva casi veinte años. A comienzos de este siglo, Llorente y Villarruel eran los máximos responsables del área de programación y artística de Telefe.

Por su parte, Francisco Meritello dejo su lugar de CEO del Grupo Octubre, en el que se desempeñó los últimos once años. Este Grupo es el responsable de Página 12, Diario Z y las revistas Caras y Caretas, El Planeta Urbano y PIN. Además cuenta con las radios AM 750, Radio Oktubre 89.1 FM (ex Malena) y FM 94.7 Club Octubre (ex Radio Palermo). Cabe agregar que hace una semana firmó una alianza estratégica con Telearte S.A, propietaria de Canal 9 y Aspen (FM 102.3).

El productor Claudio Martínez asumirá como subsecretario de Medios Públicos, mientras aún se espera por la confirmación de quién estará a cargo de la Subsecretaría de Comunicación Pública. Martínez fundó El Oso Producciones en 2003. Se trata de una productora de contenidos audiovisuales que entre sus ciclos televisivos más conocidos posee el periodístico Palabras más, palabras Menos (que condujeron Ernesto Tenembaum y Marcelo Zlotogwiazda por TN); los programas Científicos, Industria Argentina (Canal 7 - TVP), Alterados por Pi (Canal Encuentro), conducido por Adrián Paenza, y La vida es arte, con Lalo Mir (Canal 7 TVP). Actualmente la productora tiene en pantalla La liga de la ciencia, los sábados a las 19 con Andrés Rieznik y María Eugenia López, por la Televisión Pública Argentina, y el ciclo político Desafío 2020, en C5N (los lunes, a las 22), actualmente con la conducción de Pablo Duggan.

Según pudo saber LA NACION, Martínez dejará la productora en las próximas horas, mientras que su labor como columnista en el ciclo de C5N se definirá en estos días, aunque lo más seguro es que también deje dicha tarea.

Una de las asignaciones más resonantes fue la de Eliseo Álvarez. El periodista, productor y guionista cinematográfico que alguna vez estuvo a cargo de Canal (á) fue nombrado como director ejecutivo de la Televisión Pública. Este puesto volverá a ser efectivo tras la renuncia, a fines de 2017, de Horacio Levin.

Radio Nacional

Para presidir Radio Nacional y las 49 emisoras que integran su entramado en todo el país, el principal candidato era el periodista Gustavo López, que entre 1999 y 2001 fue interventor del Comfer, hoy llamado Enacom (Ente nacional de Comunicaciones). Pero precisamente en las últimas horas fue confirmado como videpresidente del Enacom. Cabe resaltar que López fue ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, entre 2003 y 2006; y en 2008 ocupó el cargo de subsecretario de la Presidencia de la Nación, durante el mandato de Cristina Kirchner. El titular del Enatem es Claudio Ambrosini, uno de los asesores de Sergio Massa. Fue subdirector de Prensa en el Senado de la Nación y también ocupó el cargo de Coordinador de Prensa de la Cancillería, así como la gerencia de Comunicación y Relaciones Institucionales de la ANSES y secretario de Difusión de Tigre y subsecretario de Comunicación Estratégica de la Nación.

Actualmente las radios públicas se encuentran sin directivos. El pasado lunes 9 el periodista Fernando Subirats dejó su cargo.

Alberto Fernández y Francisco Meritello