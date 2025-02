Tras el escándalo, el Gobierno asegura que no habrá cambios en el equipo de asesores de Milei

Este martes, el Gobierno aseguró que no habrá cambios en el equipo de Javier Milei, luego de que el asesor Santiago Caputo interrumpiera una entrevista televisiva al Presidente en el marco del escándalo por la criptomoneda $LIBRA. Así lo comunicó el vocero presidencial, Manuel Adorni, durante su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada.

“El equipo de asesores es una decisión del Presidentes porque son colaboradores directos y entiendo que no tiene intención de hacer un cambio”, indicó el portavoz de la administración libertaria, quien esta mañana se diferenció del accionar del “asesor estrella” por frenar una entrevista televisiva al Presidente.

“Una renuncia o algún posible cambio en el Gabinete es una decisión del Presidente, que funciona de esta manera, que todos los días evalúa cómo funciona su equipo de trabajo. El único comentario que hice fue una descripción de lo que ocurrió. Habitualmente, en las entrevistas que el Presidente graba estoy yo presente, porque los que lo rodeamos cuidamos la imagen y sonido para que la puesta salga bien”, expresó Adorni. “Hubo una interrupción porque Caputo consideró que podía darse alguna confusión entre la atribución de Ministerio de Justicia y la defensa judicial del propio Presidente, porque venían hablando de la cuenta personal de él [en X]”, continuó al aludir al encuentro que se emitió anoche.

Tras ello, ahondó en cómo actuó Caputo: “Como una de las virtudes que tiene es la exquisitez para que todo salga perfecto, él cortó la entrevista -que yo no estuve de acuerdo y Milei tampoco. Se cortó y no hubo más que eso. En las redes te cortan el pedacito justo y te sacan el contexto. Pero cuando ves el crudo, en los tres minutos anteriores, hay un tecnicismo jurídico que el asesor Caputo, que para eso está, para asesorar, no está para otra que para asesorar al Presidente, decidió cortar la entrevista y cortar lo que pasó”.

En ese contexto, negó internas dentro del Ejecutivo. “No hay ningún vínculo roto, no hay ninguna interna; hay 200 veces que tenemos diferencias de opiniones en un montón de temas, [pero] no implica absolutamente nada”, destacó el portavoz.

Además, al ser consultado sobre si no se “cortarán” más entrevistas de ahora en adelante, Adorni negó que sea una práctica habitual. “Hubiese preferido ver después si surgía alguna diferencia con lo que conceptualmente estaba explicando el Presidente sobre temas que no son su expertise. No es abogado, es economista. Hay una fineza de las cuestiones jurídicas que a uno se le escapan. Esa fue la misión de Caputo, que correctamente entendió que algo podía malinterpretarse. El tema es que se corta una entrevista que entendimos que no era necesario hacerlo porque nunca se cortó ninguna entrevista. Nunca se cortan. Acá fue un error y fue lo que marcamos. Fue un error cortar una entrevista, no tenía nada de malo aclarar el tema después”, sostuvo.

En otro tramo de la conferencia, a Adorni le preguntaron sobre la vicepresidenta Victoria Villarruel, ya que hasta el momento no se pronunció sobre el criptogate, en medio de la interna entre los compañeros de fórmula. “Las declaraciones o no que pueden hacer terceros es una responsabilidad de terceros. Ella no habrá sentido la necesidad de manifestarse o lo hará más adelante. Nosotros no tenemos por qué opinar sobre lo que hacen los demás. No tenemos nada para decir. Opina el que quiere y el que no quiere no opina”, expresó.

En la misma línea se expidió sobre el expresidente Mauricio Macri, quien sí se manifestó sobre el episodio que involucra a Milei al decir que “es un hecho grave”. “Lo que dijo estuvo en línea con el comunicado de Pro. No se distancia del Gobierno. Ante un hecho, plantean una postura, es la opinión de Macri, de Pro y va a pasar lo que ellos dicen: la Justicia va a investigar y está bien”, se limitó a decir.

La interrupción

Anoche, durante una entrevista a Milei por el escándalo por haber impulsado una criptomoneda, se filtró una versión del encuentro con Jonatan Viale en TN sin editar. “Mi cuenta es personal. Fijate lo que dice mi cuenta”, le pide Milei a Viale. En ese momento, el periodista le deja en claro que está al tanto que la cuenta lo describe como “economista” y no como “Presidente”, pero el periodista le insiste: “Sos el Presidente”.

El momento en que Santiago Caputo interrumpió la entrevista de Javier Milei con Jonatan Viale

En ese momento, ante los argumentos de Milei, Caputo interviene y pide que se frene la grabación. Se acerca a Milei y le susurra algo al oído. Luego, le pide al periodista que vuelvan a comenzar. “Arrancá con la pregunta de vuelta”, se escucha detrás de cámara que pide el asesor.

“Entiendo. Me doy cuenta. Puede traer quilombo judicial”, admite Viale y agrega, incómodo: “A ver, ¿cómo veníamos?”, a lo que Milei responde: “No sé. Volvé a preguntarme sobre $LIBRA”.

