Entraron en vigor los nuevos aranceles del 10% que impuso Trump tras el revés ante la Corte Suprema

WASHINGTON.– Tras uno de los mayores reveses judiciales que sufrió la administración de Donald Trump, entró en vigor este martes en Estados Unidos un arancel adicional del 10% sobre la mayoría de las importaciones no exentas, una decisión del presidente que reconfiguró su política comercial y reactivó las tensiones con socios internacionales.

El nuevo esquema se adoptó días después de que la Corte Suprema declarara ilegal una gran parte de los aranceles impuestos por Trump y desautorizara al presidente la potestad de aplicarlos y modificarlos invocando razones de emergencia nacional. La decisión histórica obligó a la administración a buscar nuevas herramientas normativas para sostener su estrategia comercial.

Trump cuestionó con dureza la decisión del tribunal, al considerar que le quita herramientas de presión no solo económica sino también diplomática.

El presidente Donald Trump anuncia nuevos aranceles a varios países durante un evento en la Rosaleda de la Casa Blanca, el 2 de abril de 2025, en Washington Mark Schiefelbein - AP

Con el fin de sustituir estos gravámenes globales de emergencia que le fueron anulados, el mandatario impuso aranceles en virtud del artículo 122 de la Ley de Comercio de 1974. Se trata de una disposición poco utilizada que permite imponer tarifas temporales de hasta el 15% durante un máximo de 150 días sin la aprobación del Congreso.

“Cualquier país que quiera ‘jugar’ con la ridícula decisión de la Corte Suprema, especialmente aquellos que han ‘estafado’ a Estados Unidos durante años, e incluso décadas, se enfrentará a un arancel mucho más alto, y peor, que el que aceptaron hace muy poco”, publicó Trump en las redes sociales.

El nuevo arancel fue confirmado mediante una notificación del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), que establece que los bienes importados estarán sujetos a una tasa adicional del 10%, inferior al 15% que el propio presidente había sugerido inicialmente.

Trump amenazó por su red Truth Social a “cualquier país que quiera ‘jugar’ con la ridícula decisión de la Corte Suprema” respecto a su política arancelaria, el 23 de febrero de 2026

De todas formas, un funcionario de la Casa Blanca dijo a Reuters que Trump “no ha cambiado de opinión” sobre su deseo de aumentar el arancel al 15% y que el gobierno ya está trabajando para implementarlo. Agregó que no hay detalles sobre cuándo podría concretarse ese eventual incremento.

Según la Casa Blanca, el objetivo es combatir “los grandes y graves déficits de la balanza de pagos”. La orden mantuvo algunas exenciones, incluidas las referidas a bienes que cumplen con el Pacto de América del Norte entre Estados Unidos, Canadá y México, así como ciertos productos agrícolas que ya estaban exceptuados bajo los aranceles invalidados.

Repercusiones globales

Según analistas, la entrada en vigor del gravamen añade un nuevo elemento de incertidumbre a la política comercial estadounidense, ya que no está claro cuándo podría concretarse el aumento prometido al 15% ni qué productos o países podrían recibir excepciones adicionales.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante una conferencia de prensa en la Sala Brady de Prensa de la Casa Blanca en Washington, el 20 de febrero de 2026 MANDEL NGAN� - AFP�

El anuncio fue interpretado por mercados y operadores como una señal de continuidad en la línea proteccionista del presidente, aunque el nivel inicial del 10% fue visto como menos severo que el escenario previamente anticipado, lo que contribuyó a moderar parcialmente las reacciones financieras inmediatas.

Sin embargo, el nuevo esquema amenaza con afectar acuerdos comerciales existentes y genera preocupación entre aliados tradicionales de Washington, incluidos países europeos, Japón y otras economías exportadoras, que reclaman claridad sobre el alcance de la medida y su compatibilidad con compromisos bilaterales previos.

Por su parte, China señaló que está evaluando posibles contramedidas y reiteró su oposición a las tarifas unilaterales, aunque expresó disposición a continuar el diálogo económico con Estados Unidos en futuras rondas de negociación.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, saluda al presidente chino, Xi Jinping, antes de una reunión bilateral en Corea del Sur, el 30 de octubre de 2025 Daniel Torok� - White House�

En paralelo, la anulación judicial de los aranceles anteriores abre interrogantes sobre la eventual devolución de miles de millones de dólares cobrados a empresas importadoras, lo que podría derivar en una ola de litigios y complejos procesos administrativos.

Compañías estadounidenses, así como estados demócratas, ya anunciaron que pelearán ante la justicia para que el gobierno los indemnice, una batalla que podría durar años, según reconoció Trump el viernes.

El gobierno trabaja ahora en un esquema arancelario más estable y el presidente dejó claro que los derechos aduaneros se mantendrán mientras permanezca en la Casa Blanca.

Escalada comercial

El episodio se inscribe en una escalada comercial más amplia iniciada durante el actual ciclo político norteamericano, caracterizada por el uso intensivo de aranceles como instrumento de política económica y presión geopolítica, con el objetivo declarado de reducir el déficit comercial y reforzar la producción industrial doméstica.

El presidente Donald Trump junto al vicepresidente JD Vance en la Oficina Oval de la Casa Blanca, el jueves 25 de septiembre de 2025 Alex Brandon - AP

Desde abril del año pasado, la “emergencia nacional” fue la principal herramienta diplomática y económica de Trump, tras décadas de aranceles significativamente más bajos que en muchos otros países occidentales.

Estados Unidos abrió progresivamente sus fronteras a las importaciones desde los años 80, una política que Trump consideró errónea por entender que no tuvo suficientes contrapartidas de socios como Japón, la Unión Europea o China.

Economistas advierten que la sucesión de anuncios, fallos judiciales y ajustes normativos puede prolongar la incertidumbre para empresas, inversores y consumidores, afectando decisiones de inversión y comercio internacional en el corto plazo.

Agencias AFP, ANSA y Reuters