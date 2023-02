Tras el triunfo en La Pampa, la UCR busca negociar candidaturas con Pro

escuchar

El triunfo en la interna de La Pampa sobre Pro generó una brisa de entusiasmo en la UCR, que busca ahora negociar con otro ímpetu las candidaturas con el macrismo dentro de la coalición Juntos por el Cambio.

Gerardo Morales, presidente del radicalismo y gobernador de Jujuy, respaldó al ganador, Martín Berhongaray, y se anotó en los festejos desde Jujuy. “¡Comenzó la transformación en La Pampa! Felicitaciones queridos correligionarios por este gran triunfo del radicalismo. Tenemos un partido unido y movilizado, dispuesto a afianzar aún más Juntos por el Cambio para transformar La Pampa y el país”, dijo a través de las redes sociales.

Luego, intentó exhibir el potencial de la UCR en las pronvincias. “La elección está abierta. Va a haber que trabajar mucho. La presentación de candidatos cierra el 24 de junio y para ello falta mucho tiempo”, afirmó en diálogo con TN. Y agregó: “El radicalismo va a aportar mejor a Juntos por el Cambio con una gran potencial territorial”. En la misma entrevista, hasta le envió un mensaje a Horacio Rodríguez Larreta, uno de los precandidatos presidenciales de Pro. “Horacio puede ser mi vice u otro dirigente de Pro”, señaló el jujeño, y añadió: “Creo que las fórmulas cruzadas van a poder garantizar un triunfo de coalición de verdad, que es lo que necesitamos y que no tuvimos entre 2015 y 2019″.

El diputado nacional Facundo Manes, que viajó a La Pampa para felicitar al ganador, también se encargó de resaltar una UCR fortalecida. “El resultado de La Pampa le da la razón a lo que venimos sosteniendo que existe un nuevo radicalismo, con proyectos, con legítimas ambiciones, que quiere estar en Juntos por el Cambio en pie de igualdad con Pro”, dijo el médico en una entrevista con LA NACION.

El senador nacional Martín Lousteau también celebró el triunfo y habló de “renovar” Juntos por el Cambio. “Felicitaciones a @MBerhongaray y a su equipo por el resultado. Gracias a todos los pampeanos que votaron hoy. Martín es un gran candidato para representar a @juntoscambioar en La Pampa y ser el próximo gobernador. Este es el primer paso. Vamos a renovar JxC en toda la Argentina”, señaló Lousteau, que aspira a competir para suceder a Rodríguez Larreta como jefe de gobierno en la Ciudad de Buenos Aires.

Hernán Iglesias Illa, que fue asesor de Mauricio Macri y editor de su libro Primer Tiempo, se sumó al exitismo tras la victoria en La Pampa. “Hay que decir que el Pro nunca tuvo un candidato competitivo para aspirar a la gobernación. No lo tuvo antes con MacAllister y no lo tiene ahora con Maquieyra. Puede tener buenos candidatos y resultados en las legislativas, pero para las ejecutivas no tiene nada”, dijo el exsubsecretario de Comunicación de Cambiemos.

Primarias de JxC a gobernador de La Pampa:



2019

UCR - 18.891 - 65,7%

PRO - 9.881 - 34,3%



2023

UCR - 15.550 - 56,3%

PRO - 12.082 - 43,7% — Hernanii. (@HernaniiBA) February 13, 2023

Martín Berhongaray, el vencedor de la interna pampeana sobre Martín Maquieyra, dijo: “Es una elección que trasciende las fronteras de La Pampa, para el proceso de construcción a nivel nacional del radicalismo”. Con el 99,61% de las mesas escrutadas, Berhongaray obtuvo un 56,28% (15550 votos) y Maquieyra un 43,72% (12082 votos). La elección fue centralmente una interna de Juntos por el Cambio, ya que el Frente Justicialista Pampeano acordó una lista de unidad y no participó de esta elección, que resultó el primer test electoral del año.

