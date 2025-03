Tras la caída de la moratoria | La oposición desafía al Gobierno: impulsa una jubilación proporcional a los años de aportes

Ante el vencimiento de la moratoria previsional, ocurrido el domingo pasado, distintas fuerzas de la oposición de la Cámara de Diputados buscan una alternativa para que aquellos adultos mayores que no completaron el mínimo de 30 años de aportes pero están en edad de retiro puedan jubilarse.

Se trata de un universo que, sólo este año, afectará a unas 242.000 personas, aunque con particular impacto en las mujeres, el segmento poblacional más afectado por la informalidad laboral. Según datos de la Anses, cinco de cada diez hombres y siete de cada diez mujeres no podrán acceder este año a una jubilación tras haber cumplido los 65 años y 60 años de edad, respectivamente . El Gobierno resolvió no prorrogar el beneficio y ofrece, como única opción, la Prestación Básica Universal al Adulto Mayor (PUAM), que representa el 80% del haber mínimo. Con el agravante de que las mujeres deberán esperar a cumplir 65 años para cobrarlo.

Frente a lo que consideran una “reforma previsional de hecho” por parte del Gobierno, distintas fuerzas opositoras buscarán acordar una ley que mejore la situación de quienes se verán directamente afectados por la caída de la moratoria previsional. La primera cita será el próximo 9 de abril en la Comisión de Previsión Social; el mismo día en que fue convocada una movilización por parte de la CGT y que tiene, como bandera central, la defensa de los jubilados frente a las medidas de ajuste del Gobierno que, denuncian, los tienen como principales víctimas.

“Dicha convocatoria tiene el objetivo de empezar con el debate que atañe a los desafíos y desigualdades que enfrenta nuestro sistema previsional y avanzar en las reformas necesarias para construir un esquema más justo y equitativo”, fue la invitación de la presidenta de la comisión, la radical Gabriela Brouwer de Koening.

Gabriela Brouwer, de la UCR, presidenta de la Comisión de Previsión

La citación se produjo luego que fracasara el miércoles pasado la sesión especial que convocó el kirchnerismo para discutir el asunto. Solo faltaron cinco diputados para alcanzar el quorum.

El sólo hecho de que la diputada radical haya decidido abrir la comisión para discutir la cuestión previsional es un desafío para el oficialismo, que ya anticipó en boca del presidente Javier Milei que este año no pondrá en agenda una reforma previsional, un tema por demás sensible máxime en un año electoral. La oposición tampoco pretende tal cosa, pero sí intentará al menos buscar una solución al problema perentorio de aquellos que se verán afectados por el fin de la última moratoria.

No será fácil encontrar consensos. La oposición más dura –el kirchnerismo y la izquierda– reclaman lisa y llanamente una nueva prórroga del beneficio por otros dos años. Otros bloques, en desacuerdo con las moratorias aunque sensibilizados por la gravedad del problema, proponen en cambio la instrumentación de una prestación proporcional, es decir, un haber que se ajuste a la cantidad de años aportados.

En la Cámara de Diputados ya se presentaron algunos proyectos en ese sentido. La radical Danya Tavela (Democracia para Siempre) propone implementar una “Prestación Proporcional por Reconocimiento al Esfuerzo Contributivo” que permitiría que aquellas personas que hayan aportado entre 10 y 29 años puedan acceder a un haber previsional que sería, según su propuesta, equivalente al 70% de la prestación básica universal (PBU) con un adicional del 1,5% por cada año de aportes.

“El 60 por ciento de los jubilados accedieron a su haber mediante moratorias, lo que muestra que una gran parte de la población no logra completar los 30 años de aportes. Con esta prestación, buscamos reconocer el esfuerzo contributivo de miles de trabajadores y trabajadoras que, si bien no alcanzaron el total de años requeridos, realizaron un aporte significativo al sistema”, sostuvo la diputada del bloque Democracia para Siempre.

“Un sistema de prestación proporcional a los años de aportes previsionales efectivamente realizados por cada persona es más equitativo, más justo y menos deficitario para el Estado”, sostiene la legisladora quien, además, propone modificar la PUAM, reduciendo la edad de acceso para las mujeres de 65 a 60 años.

También el diputado Nicolás Massot (Encuentro Federal) es partidario de una prestación proporcional para aquellos que no cumplan con la cantidad mínima de años de aportes. En su proyecto propone que el haber a cobrar sea equivalente al 85% del valor de la prestación básica universal (PBU), más un monto a calcular en función de los años de aportes registrados.

Frente a la caída de la moratoria y la falta de respuesta del gobierno, presentamos un proyecto para que todos los aportes valgan, sin el mínimo de 30 años. Si ya no va a ser posible pagar por los años que faltan que sea posible que los que hayan podido aportar SI cuenten. pic.twitter.com/WtXSC5e0zJ — Nicolás Massot (@Nicolas_Massot) March 20, 2025

Establece, además, que el haber no sea inferior al 80% del haber mínimo garantizado para la PUAM y que sea compatible con el trabajo activo, aunque incompatible con otra jubilación o retiro.

“Este proyecto propone una solución estructural y permanente a un problema recurrente del sistema previsional argentino, asegurando el acceso a prestaciones sin desnaturalizar la lógica del régimen contributivo ni recurrir a mecanismos transitorios de moratoria”, sostiene Massot en su proyecto, que lleva las firmas de sus colegas de bloque Margarita Stolbizer y Oscar Agost Carreño.

Todas estas iniciativas serán puestas sobre la mesa de la Comisión de Previsión Social, aunque la oposición no podrá avanzar eventualmente en un dictamen sin la convocatoria a la Comisión de Presupuesto, cuya llave retiene el libertario José Luis Espert. Difícilmente acceda, como la radical Brouwer, a abrir su comisión, por lo que los opositores no tendrán otro remedio que juntar quorum en el recinto para emplazarlo a que dé el debate.

Laura Serra Por