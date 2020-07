Fuente: Archivo

La ministra de Seguridad defendió los controles en los accesos, que habían sido cuestionados por su par bonaerense; "no están pintados", enfatizó

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 6 de julio de 2020 • 01:20

"El comportamiento del ministro de Seguridad de la provincia (Sergio Berni) es responsabilidad del gobernador".

De esa forma, la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, tomó distancia ayer de las críticas de su par bonaerense a los controles en los accesos de la ciudad de Buenos Aires y sus advertencias sobre un agravamiento de la inseguridad.

La semana pasada, el enfrentamiento escaló tras la escena que desplegó el ministro de la provincia en el control del Puente La Noria, donde criticó a las autoridades nacionales frente a las cámaras de televisión. Y luego ahondó sus advertencias sobre la detención de delincuentes sin antecedentes.

Ayer, en declaraciones radiales, Frederic lamentó el tono de las afirmaciones de Berni, al sostener que había que "darle la mayor tranquilidad a la gente"

"Estas intervenciones no son buenas para nadie, sobre todo para la gente", ahondó.

A la vez, la ministra defendió el operativo en el Puente La Noria y recordó que "el carril destinado a los servicios esenciales es el puente viejo que corre por abajo". Fue una respuesta indirecta a Berni, quien había cuestionado las demoras de las ambulancias en el atasco. "Los controles no estaban pintados", enfatizó.

"Nosotros coordinamos con el jefe de Gabinete y con el gobernador de Buenos Aires, con quienes tenemos diálogos permanentes", repasó la ministra, para tomar nuevamente distancia de su par bonaerense.

Cifras del delito

A su vez, Frederic rechazó que el área metropolitana enfrente un aumento de la inseguridad. "Para 2020, de enero a mayo tuvimos una caída del 26% en hechos delictivos, hubo un descenso abrupto porque se frenó la circulación", repasó.

Frederic también alejó la posibilidad de que el aumento de la pobreza provoque saqueos.

"Empezamos la cuarentena con la hipótesis de que podía haber saqueos, no hubo, y hoy no tenemos esa hipótesis; sin embargo, estamos en alerta", contestó. "Claramente estamos en una situación delicada, pero también es cierto que tenemos una asistencia social que en 2001 no teníamos", comparó la ministra, en referencia a la crisis que rodeó la caída del gobierno de Fernando de la Rúa.

"No tenemos una alerta que nos indique que todo va a estallar, sí es verdad que la situación de la gente es de angustia y de estrés, eso es lo que hay que considerar", ahondó.

El último cortocircuito entre el gobierno nacional y la administración bonaerense por el manejo de la seguridad estalló el lunes pasado cuando Berni irrumpió en el operativo de control que se realizaba en el Puente La Noria.

Eduardo Villalba, secretario de Seguridad y Política Criminal de la Nación, reveló que la ministra Frederic se comunicó con el gobernador Kicillof para quejarse por la actitud de Berni. "Se extralimitó en sus funciones", dijo Villalba. "Tiene mis teléfonos, podría haberme llamado", apuntó.

En la designación del ministro bonaerense tuvo una influencia determinante Cristina Kirchner. Su respaldo político explica en gran medida por qué Berni se siente con la espalda política para cuestionar directamente al gobierno de Alberto Fernández.

Las reacciones de Berni fueron materia de conversaciones entre el Presidente y el gobernador.