Tras la visita de Mauricio Macri, Margarita Barrientos lo apoyó como candidato a presidente para las elecciones de 2023: “Tiene que volver”

Mientras aumentan las especulaciones sobre una posible candidatura de Mauricio Macri para la Presidencia en las elecciones de 2023, el expresidente acelera sus recorridas en territorio, que incluyeron un paso por el comedor Los Piletones, de Margarita Barrientos, junto a su esposa Juliana Awada. Tras la visita, la referente social que fue muy cercana a su gestión en la Casa Rosada, pero que reclamó falta de atención cuando Cambiemos dejó de gobernar, le dio un aval a Macri en su carrera presidencial. “Tiene que volver”, sostuvo Barrientos, que tampoco escatimó elogios para el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, otro de los que podría competir por Junstos por el Cambio (JxC).

Esta mujer que comanda tres comedores -Los Piletones, en Villa Soldati, donde se alimentan 3400 personas por día; en Cañuelas, con alimento para 310 familias; y en Santiago del Estero, que asiste a otras 4000 personas- contó que con Macri hablaron de la situación de la Argentina, donde se vive “con más necesidad”. Dijo que le transmitió al exmandatario que la cuestión “no se va a solucionar tan fácilmente” y, dentro de las problemáticas económicas, enfatizó en la falta de trabajo.

Al afirmar que “se imaginaba” a Macri como presidente otra vez, Barrientos sostuvo en Radio Rivadavia: “La gente lo conoce mucho y quiere que vuelva, aunque él dijo que no iba a volver”. Fue en ese momento cuando remarcó: “Yo creo que tiene que volver. Por las ganas, por nuestro país, por la gente que lo necesita y para que lo dejemos hacer, a ver qué es lo que hace”.

No obstante, Barrientos no pudo definir si prefería una candidatura de Macri o de Rodríguez Larreta, dos figuras de JxC que aparecen como presidenciables, pese a que ninguno de los dos confirmó aún públicamente sus intenciones. “No sé”, dudó Barrientos cuando le preguntaron si Macri era el mejor candidato opositor. E inmediatamente siguió: “Horacio es un tipo muy trabajador, un tipo transparente. Yo digo que, si le dan una pala a Horacio, te hace un pozo en el medio de la calle”.

Bajo esa postura, admitió que le era difícil optar por alguno de los referentes porque los conoce a ambos y deslizó: “Me encantaría alguno de los dos”. Así, Barrientos firmó una tregua con Macri después de haber dicho, a fines de 2020, que no tenía contacto con él desde “mucho antes” que terminara su paso por el Ejecutivo. “Se fue del Gobierno y no sé si se olvidaron”, había cuestionado la referente social.

Según fuentes cercanas al expresidente, Barrientos había invitado a Awada a una reunión en el comedor y Macri, que no viajó a Córdoba para la reunión de la mesa nacional de Juntos por el Cambio por “motivos de agenda”, se sumó a la actividad.

Saldadas las diferencias con el referente de Pro, Barrientos fue en duros términos contra la administración de Alberto Fernández. “Yo no le hablo de política a la gente porque creo que en este momento me tiran con una piedra; pero sí cuando ellos hablan de política, los escucho. Porque hay cosas que tienen razón y, sobre todo, que ellos creyeron mucho en este gobierno porque hubo muchas promesas. Y con todo lo que fue sucediendo, la gente fue perdiendo la credibilidad”, planteó y agregó: “La gente repite que le quitaron los sueños, que le quitaron la forma de pensar, que habían prometido muchas cosas y nada cumplieron. Se estancaron en un lugar con una promesa que nunca llegó”.

ARCHIVO.- Barrientos fue muy cercana a Macri durante la gestión del expresidente en la Casa Rosada Telam

En medio de una discusión sobre qué hacer con los planes sociales, que volvió a dividir las aguas en el oficialismo entre el presidente Fernández y su vice, Cristina Kirchner, Barrientos dijo haber sido siempre “ajena” a este tipo de programas, al considerar que lo central es que las personas tengan trabajo, aunque reconoció que en este momento la ayuda estatal colabora con quienes no cuentan con empleo.

“Hay muchos planes sociales que no deberían estar y nunca tendrían que haber estado. Cada vez se agregan más planes, la gente sigue viviendo de los planes y no del trabajo”, se quejó y siguió: “Hay padres jóvenes que no conocieron un trabajo digno. No conocen un trabajo, nada más que vivir de los planes”. Sin embargo, Barrientos planteó que ahora hay “mucha necesidad” y refirió que “cuesta cada vez más” sostener los comedores. “Nosotros hay veces que llegamos a tocar fondo con los alimentos, con lo mas esencial: harina, azúcar, leche”, ejemplificó.

En tanto, minimizó los dichos de Cristina Kirchner en Avellaneda, cuando la vicepresidenta apuntó contra las organizaciones sociales -sobre todo, el Movimiento Evita- y protestó por la cantidad de programas, con eje en que el Estado debería recuperar las tareas de control y auditoría. “Hay muchas cosas para discutir y no le presté mucha atención”, deslizó Barrientos.

Además, la referente social entendió como clave que los beneficiarios aprendan oficios para así tener un ingreso mensual. “No se enseña y se les da una plata, y no tiene devolución en el hecho de que no aprendemos nada”, indicó en cuanto a lo que, según ella, pasa ahora. Dijo, además, que así quienes reciben ayuda estatal se “acostumbran” a no trabajar y se mostró de acuerdo con que de esta forma se dilapida la cultura del trabajo.