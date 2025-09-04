Tras las acusaciones por los audios, Guillermo Francos le respondió a Pagano

El jefe de Gabinete, Guillermo Franco, se refirió a las acusaciones en su contra que emitió hace algunos días la diputada Marcela Pagano, que lo responsabilizó de estar vinculado con el escándalo de los audios que golpea de lleno al Gobierno. “Lo único que hace es generar ruido y hacer acusaciones sin fundamento”, consideró este jueves.

“Es otro caso de una diputada que fue elegida por los votos de [Javier] Milei, tampoco era una dirigente política que tuviera caudal electoral. Era comentarista televisiva sin demasiado renombre“, acusó en diálogo con Radio La Red y y adelantó: “Todos serán citados para dar explicaciones en la Justicia de las acusaciones que están haciendo. Nosotros avanzaremos en las denuncias que corresponda por estas manipulaciones”.

En su momento, Pagano había deslizado la idea de que existirían tareas de inteligencia del kirchnerismo en la Jefatura de Gabinete. “No tengo nada que ver con los servicios ni tengo gente de la SIDE que trabaje conmigo. La señora Pagano tendría que explicar su relación con [Franco] Bindi, persona que tuvo relación con el submundo de la inteligencia. Es su pareja y padre es su hija, según dijo ella", apuntó Francos.

Guillermo Francos. Nicolás Suárez

“El Gobierno ya hizo una denuncia, la del Ministerio de Seguridad. Eso estará, supongo, avanzando y se harán las investigaciones que correspondan”, continuó. Al mismo tiempo, hizo alusión a que Pagano y otros dos diputados oficialistas abandonaron el bloque La Libertad Avanza (LLA) y conformaron un nuevo espacio llamado Coherencia.

Consideró que “son funcionales a intentar que LLA tenga una elección peor o de menor impacto electoral porque claramente los números son buenos”. “Todo ese grupito de diputados que forman este bloque tiene sus problemas personales: Pagano porque le sacaron la presidencia de la Comisión investigadora; el diputado Carlos D’Alessandro porque no pudo hacer que su hijo encabezará la lista en San Luis e intervenimos el partido y [Lourdes] Arrieta por sus discusiones que tuvo con la visita a los militares y toda esa historia que generó“, enumeró el jefe de Gabinete.

“Al cuarto no lo tengo presente, pero todos tienen enconos personales que no pudieron resolver en términos políticos entonces cargaron contra el bloque de LLA, contra el presidente de la Cámara (por Martín Menem) y empezaron a efectuar tiros al aire a ver si uno pegaba", dijo. El cuarto legislador que se separó del bloque es el formoseño Gerardo González. Con esta nueva separación, el bloque libertario quedó con 36 miembros.

Marcela Pagano y Lourdes Arrieta en la sesión de Diputados en la que Francos presentó su informe de gestión. Nicolás Suárez - LA NACION

Al respecto de las declaraciones de Pagano sobre que el gobierno de Milei estaría “terminado”, afirmó: “Forma parte de la misma conspiración. Escuché a Pagano hacer ese comentario en varios círculos. Son golpistas institucionalmente, pretenden voltear al Gobierno pero sin elementos. Veremos qué dice el pueblo en las elecciones del 26 de octubre y cuál es la opinión. Que Pagano diga eso es absolutamente insólito".

Finalmente, Francos también le contestó a la diputada Arrieta, que lo acusó de querer “sacar del poder” a Karina Milei para quedarse con su lugar. “Es una ignota dirigente que fue conocida como la de los patitos en la cabeza. Fue electa por votos del Presidente en la provincia de Mendoza porque no la conocía nadie", desestimó rápidamente y remarcó: “No la conozco, no entiendo. Es como siempre con esta diputada. Tendría que preguntarle a Pagano de dónde vino esta imputación de grabaciones truchas, de cuestionamientos, de dónde viene esta operación mediática, algo con intencionalidad política debe haber. Todo lo que dice esta señora es mentira pero ella vive haciendo acusaciones y después se disculpa. Es su historia; pasarán estos años y veremos si alguien en su provincia la vota”.