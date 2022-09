Tras minimizar el ataque a Cristina Kirchner, ahora Amalia Granata dice que “si es un atentado pediré disculpas” y piden expulsarla de la Cámara de Diputados de Santa Fe

A diferencia de la gran mayoría de los políticos, tanto oficialistas como opositores, la diputada provincial de Santa Fe Amalia Granata minimizó el intento de asesinato contra Cristina Kirchner al que definió en redes sociales como que estaba “todo armado” y que era una “pantomima” porque, según ella, “ya no saben que hacer para victimizarla”. Sin embargo, tras conocerse la intención de removerla de su cargo que manifestó el bloque justicialista de ese cuerpo, la legisladora ensayó una tibia rectificación y dijo: “Si dicen que fue un atentado saldré a pedir las disculpas correspondientes”.

Este jueves por la noche, Granata tuiteó: “Todo armado que pantomima!!! Ya no saben qué hacer para victimizarla! Y para q suba en las encuestas !demasiados obvios Se les acaba la joda del choreo y la corrupción. Vamos argentina que podemos salir adelante sin estos delincuentes”. Dieciocho minutos después, el jefe del bloque Justicialista en la Cámara de Diputados de Santa Fe, Leandro Busatto, le respondió: “Sos una vergüenza y una generadora de odio serial. Mañana vamos a pedir una cuestión de privilegio en la cámara de diputados para evaluar tu remoción como legisladora. Careces de valores democráticos para ser parte de un cuerpo parlamentario”. A continuación, el legislador oficialista publicó otro tuit en el que sostuvo: “No vamos a tolerar convivir con estos discursos antidemocráticos y de odio. Basta”.

Este viernes por la mañana, Granata trató de aclarar sus declaraciones y ensayó una tibia rectificación ante la prensa. “Primero quiero aclarar que yo no tengo ningún discurso de odio, que es lo que quieren instalar constantemente sobre mi persona, ni incito a la violencia sino por el contrario creo que la violencia viene del otro lado. Si ustedes leen los comentario de mi tuit y ven el nivel de violencia que recibo diariamente por solo escribir lo que pienso es terrible”, dijo Granata en diálogo con Uno Santa Fe.

En cuanto al pedido del bloque peronista para removerla de su cargo de legisladora santafesina, Granata sostuvo que “primero eso no se puede hacer, por lo que primero debe instruirse, sobre todo él que es abogado, en lo que se puede hacer y no dentro de la Cámara ya que estaría como censurando mi pensamiento y postura, cuando no es ninguna incitación al odio o la violencia mis dichos”.

Y continúo: “Es como que yo cuando me siento los jueves en la Cámara y escucho los discursos con los que no estoy de acuerdo y no pido ni desafuero ni que echen a nadie. Es antidemocrático. Hay una frase muy interesante que se la deberíamos pegar en la frente al señor Kiko Busatto que dice ‘estoy en desacuerdo con lo que decís, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo’. Me parece que nosotros representando a un pueblo de diferentes voces no podemos querer echar a alguien porque piensa diferente, por lo que me parece que él se está subiendo a un carro que no lo corresponde”.

Con la intención de restarle importancia la moción de privilegio que impulsa el PJ para expulsarla de la Cámara Baja santafesina, Granata intentó desviar el foco de atención y agregó: “Me gustaría que antes de su preocupación por dichos, que no son ni de odio ni de incitación a la violencia, se preocupe por lo que está pasando en la provincia donde hay chicos con hambre, gente que muere todos los días por delincuencia, inflación, desocupación y todo eso es por su gobierno. Es por eso que le digo que en vez de hacer politiquería barata, con cosas sin sentido como esta, se ponga a trabajar y presentar proyectos, ya que hace mucho que no presenta ni trabaja por los santafesinos”.

Luego de la repercusión que provocó su comentario sobre la supuesta puesta en escena del intento de magnicidio contra Cristina Kirchner, la legisladora santafesina ubicada en las antípodas del oficialismo sostuvo que no le sorprendió porque “lo tomo de quien viene. Gente que está haciendo de esto un circo partidario, en lugar de ocuparse por los problemas que les están pasando a los santafesinos”.

La diputada provincial por Santa Fe Lucila De Ponti publicó en Twitter una foto donde se ven el documento firmado por el bloque peronista de ese cuerpo. “Pedido de sesión especial y cuestión de privilegio del bloque peronista contra las declaraciones antidemocraticas de la diputada Amalia Granata. La violencia tiene un límite”, escribió la legisladora junto a la imagen.