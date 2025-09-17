Tras mostrar su recibo de sueldo, Yacobitti cargó contra el Gobierno y dijo cuánto cobra un profesor universitario

En un nuevo round de la pelea entre Emiliano Yacobitti y Luis Caputo, el vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA) volvió a afirmar que percibe un salario de poco más de 2.000.000 de pesos por mes -tal como mostró en su recibo de sueldo este martes por la noche- y cuestionó al Gobierno por los haberes de los docentes. Ante esto, el ministro de Economía le respondió y dijo que el país no va a cambiar hasta que “se vayan los tipos” como él.

“Hasta que no se vayan los tipos como vos este país no va a cambiar nunca. Sépalo la gente. Porque el país que se quiera construir en los próximos 20 años depende de su voto. El país que propone esta gente ya lo conocemos. Es el que heredamos todos los argentinos en diciembre del 2023. Solo hay una cosa peor que eso, su continuidad”, escribió este miércoles al mediodía el funcionario de Milei.

“Este Gobierno nos tiene acostumbrados a que el que no piensa igual sufre difamaciones en redes sociales de cuentas anónimas. Anoche llegué a mi casa y me encontré con que el ministro de Economía había reposteado un insulto a mi persona: decía que era un caradura y decía que cobraba 18 millones”, dijo este miércoles por la mañana y añadió: “Publiqué mi sueldo: cobro $2.100.000, depende del mes y del impuesto a las ganancias.

Y, en diálogo con Radio Mitre, añadió: “Lo peor es que el ministro lo sabe porque tiene acceso. Lo que él hace es de mala persona, porque miente deliberadamente para confundir a la sociedad. Ellos no se dan cuenta del daño que hacen con estas cosas... Alguien que se formó en la universidad pública. Es muy difícil discutir de esta manera; el ministro de Economía no puede mentir de esa manera".

Por otro lado, el docente de la UBA también apuntó contra la administración de Javier Milei por el salario de los docentes universitarios. “Si acumulás desde fines del 2023 hasta ahora, la pérdida del salario fue del 30%“, consideró y añadió: ”Del anterior gobierno, desde el 2017 hasta el 2023 los salarios siempre fueron acompañando la inflación. Esto no quiere decir que reflejara los salarios que tenían que ser, a mi criterio, no eran justos".

En el marco de la Marcha Federal Universitaria que se realizará este miércoles a partir de las 17 en todo el país y de la sesión en la Cámara de Diputados que debatirá los vetos presidenciales, Yacobitti afirmó: “Esperamos que se ratifique la Ley de Financiamiento Universitario y la de Emergencia Pediátrica en el Hospital Garrahan porque son importantísimas”.

“En la sociedad hay acompañamiento porque es algo que funciona —que sí puede tener cosas para mejorar—, pero creemos que las sociedades reconocen, que tienen altísima consideración, las viven, las usan, ven que son reconocidas, ven que ese capital humano que tenemos se empieza a desgranar de a poquito... La pérdida salarial de profesores, que quedaron por debajo de la línea de la pobreza y este último año y medio perdieron lo que nunca desde 2001”, lamentó.

Emiliano Yacobitti.

“En el veto que sacó el Presidente, el veto escrito por ellos mismos, deja claras tres cosas: la primera, la pérdida por la inflación del salario de los profesores, casi el 40% en el último año y medio. Después, el ajuste con gastos de funcionamiento, se actualizó solo el 20% con inflación del 40%. Y, por último, el DNU aclaró cómo bajó el poder adquisitivo de las Becas Progresar, $27.000 cobran", enumeró.

Sobre si finalmente se rechazarán o no los vetos esta tarde en el Congreso, consideró que “los números están muy justos” y que “el Gobierno tiene menos credibilidad”. “El año pasado se rechazó diciendo que ‘lo peor había pasado’ y que iba a estar todo en el presupuesto. Todos suponemos que ahora va a pasar lo mismo”, cerró.