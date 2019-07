Tras la polémica, Oscar Aguad dijo que quiso "minimizar" a Aldo Rico

El ministro de Defensa habló en LN después de sus declaraciones sobre el desfile militar Fuente: Télam - Crédito: Mariana Guerra

Tras la polémica por sus dichos sobre el levantamiento carapintada, el ministro de Defensa, Oscar Aguad , afirmó que su intención fue "minimizar" a Aldo Rico, veterano de Malvinas.

"El señor del que hablamos es un personaje menor y lo que trato es que no lo conviertan en un personaje mayor", aseguró en diálogo con LN+.

"Lo trascendente fue la actuación de Raúl Alfonsín y de la gente en las plazas. Lo de este personaje no fue trascendente. Fue derrotado y echado del Ejército argentino. Después [Carlos] Menem lo indultó", agregó.

El funcionario radical admitió que pudo haber "explicado mal" su visión. Y calificó como "una estupidez" la polémica en torno de sus dichos. "Toda mi vida he repudiado cualquier intento de levantamiento militar. Para mí lo de Aldo Rico no fue un intento de golpe, sino un levantamiento. Que hubo muchísimos en la Argentina y casi todos fueron desbaratados", señaló.

Para Aguad, la democracia no estuvo en riesgo con el levantamiento carapintada. "El liderazgo de Alfonsín era tan fuerte que era impensado que hubiera un levantamiento", apuntó.

Respecto de la presencia de Aldo Rico en el desfile por el Día de la Independencia, el ministro explicó: "Invitamos a desfilar a los militares y ellos arman su propio desfile. Él fue veterano de guerra".

Oscar Aguad aclaró sus dichos en una breve entrevista con La Nación. 04:15

Polémica y comunicado

Más temprano, Aguad había dicho que los levantamientos carapintadas son "historia vieja", consideró que no tuvieron "ninguna implicancia" y que no pusieron en jaque a la democracia.

Sus dichos generaron las críticas de dirigentes radicales aliados, como Ricardo Alfonsín y José Cano. "Muchos radicales me enviaron mensajes para decirme que apoyaban lo que había dicho. Y cuando les explique lo que quise decir a los que no entendieron, me van a dar la razón", aseveró.

El ministro tuvo que emitir un comunicado para aclarar que repudiaba al levantamiento carapintada y que rechaza "cualquier alteración del orden democrático o comportamiento que atente contra la institucionalidad".

También destacó que enaltece la figura de Alfonsín, quien llevó adelante un enorme trabajo para conservar el orden institucional.