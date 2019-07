Alfonsín, contra Aguad: "No tenés derecho a falsear la historia"

Aguad, en el desfile militar del 9 de Julio Fuente: Télam - Crédito: Mariana Guerra

Las declaraciones del ministro de Defensa, Oscar Aguad sobre la participación de Aldo Rico en el desfile por el 9 de Julio y el levantamiento carapintada de Semana Santa, que describió como "un acontecimiento chiquito", no tardó en generar reacciones entre dirigentes radicales que lo cuestionaron duramente.

De los primeros en responderle a Aguad fue Ricardo Alfonsín . "Con todo respeto, @OscarAguadCBA, tus dichos no hacen otra cosa que ofender a cuantos lucharon por la democracia y su consolidación, por la paz y contra la violencia. No tenés derecho falsear la historia de esa manera, ni a agraviar así a los argentinos", escribió el hijo de Raúl Alfonsín en su cuenta de Twitter.

Esta mañana, en declaraciones a Radio Metro, Aguad había justificado que Rico haya participado del acto de ayer. "Es veterano de Malvinas y tiene derecho a desfilar", dijo. Enseguida aludió al levantamiento de la Semana Santa de 1987, que encabezó Rico y fue un acontecimiento clave de la presidencia de Alfonsín .

"Lo de Aldo Rico con los carapintadas es historia vieja, no creo que hay que sacarlo a eso, pasó. Fue un acontecimiento chiquito en la historia y no tuvo ninguna implicancia", evaluó. Y no se quedó allí: "Yo no creo que haya puesto en jaque a la democracia".

Ante la insistencia de la periodista María O'Donnell, a cargo del reportaje, Aguad ahondó: "Fue un movimiento como consecuencia de algo que venía de antes. La democracia lo superó, no dejó que evolucionara, no le daría tanta trascendencia".

También Jesús Rodríguez, que integró el gobierno de Alfonsín, reaccionó a los dichos de Aguad, aunque evitó confrontar con el ministro de Mauricio Macri. "Semana Santa y los otros dos levantamientos militares se propusieron jaquear la democracia. Es una verdad histórica que no admite dos opiniones. Lo mismo, el ataque guerrillero a un cuartel", aseveró, en diálogo con LA NACION.