La invitación al exministro de Justicia de Brasil Sergio Moro a una conferencia sobre corrupción el próximo 10 de junio abrió una grieta en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y desató una ola de versiones cruzadas, enojos y hasta una renuncia.

Tras el repudio del kirchnerismo y dirigentes de otros sectores, las autoridades de la casa de estudios informaron extraoficialmente que la charla virtual de Moro, el juez que condenó a Lula da Silva en el caso Lava Jato, había sido suspendida por falta de consenso en la comunidad académica.

Fuentes del Centro de estudios sobre Transparencia y Lucha contra la Corrupción , que participó de la organización del ciclo, afirmaron a LA NACION que la charla "no era un premio o un reconocimiento" a Moro. "Estaba enmarcada en un ciclo de conferencias, con voces de todos los colores de la Argentina y del exterior para hablar de corrupción", señalaron.

Además, aclararon que la conferencia virtual iba a estar abierta a toda la comunidad académica de la Facultad de Derecho. "Cada invitado tiene la libertad absoluta para definir el contenido de la exposición y después se abre un debate en términos críticos. Es la esencia de la facultad y la libertad de expresión" , resaltaron.

Desde el centro de estudios se desligaron de la suspensión del evento y advirtieron que la decisión de invitar a Moro había sido motorizada por las autoridades de la facultad. El panel iba a ser presentado por el vicedecano de Derecho, Marcelo Gebhardt, y moderado por el director del diario Perfil, Jorge Fontevecchia.

En cambio, la Facultad de Derecho dejó trascender que la organización de la charla con Moro y la posterior suspensión fue una decisión del Centro de Estudios sobre Transparencia y Lucha contra la Corrupción, a cargo del exprocurador del Tesoro Carlos Balbin (2015-2017).

"Habiendo escuchado las distintas opiniones de la comunidad académica de la Facultad de Derecho, se suspende la actividad del 10 de junio y se reconfigurará el ciclo de conferencias", señalaron.

Mientras tanto, el propio Sergio Moro se refirió hoy a la suspensión del evento, que ayer había sido promocionado desde la cuenta de Twitter de la Facultad de Derecho. "Fui informado que la conferencia había sido cancelada por presión político-partidaria", expresó el juez en un comunicado enviado a LA NACION. "He recibido invitaciones similares de universidades de Brasil y del exterior y nunca tuve este tipo de problemas", agregó.

Interna

Varios integrantes del consejo asesor del Centro de Estudios sobre Transparencia y Lucha contra la Corrupción aseguraron que no habían sido consultados sobre la invitación a Moro. Tampoco fueron notificados sobre la cancelación.

"La universidad es plural y nadie tiene derecho a decir quién habla y quién no. Es muy autoritario ese pensamiento", afirmó a LA NACION la diputada nacional Paula Oliveto (Juntos por el Cambio), quien forma parte del consejo.

Para Oliveto, "es preocupante que cercenen voces" en la UBA. "Siempre respeté y apoyé la pluralidad de voces en mi universidad, aún con gente que no pensaba igual que yo", remarcó la dirigente de la CC-ARI.

Por su parte, Delia Ferreira Rubio , presidenta de Transparencia Internacional, aclaró que "nunca" fue consultada sobre la decisión de invitar a Moro a la charla "Combate contra la corrupción, democracia y estado de derecho".

Natalia Volosin , abogada especializada en control de la corrupción, no ocultó su malestar por la organización de la conferencia con el exjuez. "No fui consultada y no lo avalo. Moro es un personaje que ha sido nefasto para la lucha contra la corrupción en América Latina", expresó en su cuenta de Twitter. Es más, le comunicó a Balbin su renuncia al consejo consultivo, que también integra el radical Ricardo Gil Lavedra .

Luego de la cancelación del evento, Volosin escribió: "Lo de la libertad de expresión en el caso de Moro vayan a reclamárselo a la UBA, señores. O vamos a pensar que nuestras expresiones de repudio no les parecen igual de protegidas por la Constitución Nacional", apuntó.

Otro integrante del consejo asesor, el abogado Roberto Saba , también manifestó su rechazo a la figura de Moro: "Me enteré por Twitter. Jamás avalaría la organización de una actividad con un miembro actual o pasado del gobierno de [Jair] Bolsonaro que representa todo lo que no es una democracia liberal", indicó.