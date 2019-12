Pablo Iglesias Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 11 de diciembre de 2019 • 10:29

Ayer, mientras asumía un nuevo gobierno en la Argentina, Pablo Gentili, mano derecha del líder del partido de izquierda radical español Podemos, Pablo Iglesias, anunció que dejaba su puesto para sumarse a la administración del Frente de Todos.

Argentino de 56 años, Gentili vuelve al país después de tres décadas para asumir como funcionario dentro del Ministerio de Educación, donde estará a cargo de una de las secretarías de la cartera encabezada por Nicolás Trotta.

" Vuelvo a la Argentina, de donde nunca me he ido. En @ahorapodemos y con @Pablo_Iglesias_ pude realizar una de las experiencias más gratificantes de mi vida. Se abre una nueva etapa en España y Argentina. No la dejaremos escapar. Gracias Pablo, hermano, amigo. Seguiremos juntos", escribió en Twitter el argentino, que estuvo un año en ese cargo dentro de Unidas Podemos.

El líder de izquierda no tardó en responder y lo hizo por el mismo canal. " El gobierno argentino se lleva a un grande. Me enorgullece que ahora vayas a poder servir a tu patria, defendiendo como siempre la democracia, los derechos humanos y la educación. Gracias por todo amigo, compañero. Aquí tendrás siempre tu casa", escribió Iglesias.

El argentino es señalado como uno de los responsables del cambio de perfil del líder de Podemos. Al llegar al espacio, tras conocerse en medio de una entrevista, le sugirió un giro hacia la moderación en las formas, lección que, según contó, le transmitió Lula. "Me enseñó que quien se enfada, pierde", dijo. También se encargó de organizar la agenda, diseñar actividades, armar la estrategia, mantener relaciones con los territorios y el diálogo con el resto de fuerzas políticas.

Tras su paso por el bloque, Podemos consiguió una buena actuación en las elecciones de abril pasado. Ahora, de hecho, Iglesias tiene chances de integrar el nuevo gobierno de coalición y convertirse en vicepresidente.

Pablo Gentili se suma al gobierno de Alberto Fernández Crédito: Twitter

Su historia

Gentilli nació en Argentina en 1963. A los 29 años, en 1992, abandonó el país para estudiar y trabajar como becario investigador en el Deutscher Akademischer Autauschdienst en Alemania. Años después volvió a América pero se instaló en Brasil como profesor y experto en educación en la Universidad del Estado de Río de Janeiro, de acuerdo con lo publicado por Vanity Fair. Allí trabajó para los gobiernos de Lula da Silva y Dilma Rousseff. También fue secretario ejecutivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso).

Dejó Brasil en medio de la campaña del ultraderechista Jair Bolsonaro, que ya se perfilaba como ganador luego del encarcelamiento de Lula. Entonces, con su esposa y sus cinco hijos, se fue a España, tras la oferta de Iglesias para ser su jefe de gabinete, a quien define como "un político brillante, pero, sobre todo, una persona buena y generosa". Se instaló en Madrid.

"Haber sido su jefe de gabinete en este momento excepcional de Unidos Podemos y de la política española fue una oportunidad inmensa que agradezco con emoción y que jamás olvidaré", dijo sobre su gestión.